淡水最新挑高二層樓，擁有大片的落地窗和絕美書牆的益品書屋，為新北最新最美書店，一直列入口袋名單，今日終於如願以償，這裡比想像中大和美，就像一間小型的圖書館，占地約250坪，館內空間寬敞明亮，到處都有座位區，有絕版書籍和世界精裝本、一系列幾米繪本，連童書都有，還提供咖啡、茶、義豐冬瓜茶冰沙等無限暢飲，只要入場費100元，憑當日發票居然還可以自由進出，不限時，感覺可以待上一整天，CP值超高。

益品書屋的書籍不能外借也沒有販售，入館費100元，提供咖啡、冰沙、茶等飲品無限暢飲。

很開心淡水又多一個這麼棒的地方可以休憩看書，讓你欣賞美景之餘也可以放鬆、吹冷氣喝咖啡，享受愜意的時光。影片分享

益品書屋的由來：益品二字，取自於「戴勝益」和「王品」最後一個字， 是王品集團創辦人戴勝益退休後新事業，理念為不賣書的書店，戴勝益將其定位為社會企業，不以營利為目的，令人讚賞！

隱身在大樓裡的益品書屋，旁邊有Ubike和停車場，相當便利。

禮萊廣場旁，擁有大片的落地窗，採光良好，給人一種溫暖舒適的空間。

在這高貴的書店內沒想到只要花少少的100元就可以無限品嚐w飯店等級的咖啡，看精裝品書籍、提供非常舒適的座位

不論是杯子還是盤子，都很講究，很高級。

可以一邊看書一邊喝咖啡，真是人生一大享受～

尤其是茶包（不是一般茶包，是真的茶葉所製作而成，非常好喝、順口）

另外針對不喜歡喝熱的還有提供義豐冬瓜茶冰沙，品質都是一等一的棒～

這裡營造輕鬆氛圍，讓閱讀無壓力。

別忘了上二樓，二樓也有很多座位區和書籍。

選一個自己喜歡的位置，隨時都可以坐下來好好看一本書～

找一個午後，什麼都不要多想，走進來好好選一本書、喝一杯咖啡、沈澱心靈、感受一下世界還是很美好，重新再出發～

二樓窗外看出去的街景。

這裡有許多市面上已絕版不再販售的中、外文精裝圖文書。

適合小朋友的童書。

周邊美食：黑殿排骨飯

益品書屋：新北市淡水區中正路一段100號；營業時間：10:00-18:00

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