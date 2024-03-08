最近連假到淡水逛逛，但老婆說不想去老街上人擠人，於是我們改走去，可感受到充滿歷史古蹟與人文氣息的真理街散步，順道還可買個，真正老字號的阿給。無意間發現，在小白宮旁，古早紅磚'牆窄門後，竟藏著多元百年建築，有著晚清紅磚燕尾房、日治閣樓聯排瓦房，以及歐式白堊古洋樓。真是很美、好拍、愜意的世外藝術桃源～
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▲入口
「巫登益當代藝術園區」，
位於小白宮旁，
淡江中學南校門口正對面，
去年九月才開幕，
也就是開幕約半年，
是淡水的新景點。
園區入口，
就設在真理街這古老紅磚牆上，
為一扇弧形拱門的「小窄門」。
沒想到此小窄門，
竟連接了內外兩個不同的世界！
▲園區導覽
看得出在園區中，
有三棟不同風格的百年歷史建築，
分別是：晚清紅磚燕尾房、日治閣樓聯排瓦房、歐式白堊古洋樓
▲票價資訊
需購票入場。
我們是覺得收費不高，
且初步可隔絕些閒雜人士，
老婆說想進去看看，
於是就決定購票入場。
▲一走入園區
一側是清閩式燕尾房建築。
另一側則是，
日治時期的閣樓與聯排瓦房建築。
▲狹長的百年清閩式紅磚燕尾房建築
據說這棟是，
馬偕博士初到淡水，
還未建好白堊洋樓前的住所，
目前則為，
園區中的藝術商店。
▲清閩式紅磚燕尾房建築前，留影
充滿古色古香的閩式傳統建築風韻
▲美術館內的環廊
環廊外側，
為整排的白色歐式拱窗。
陽光從拱窗外灑入，
充滿光影美感及溫暖氣息。
再搭配環廊上，
懸掛了傳統的大型歐式吊燈，
也同時散發出一股，
歐式的華麗感～
▲美術館石壁環廊畫作
美術館中的環廊內側，
則是修復後的百年石壁。
石壁上，
吊掛展示了一幅幅，
當代彩墨藝術大師巫登益的精美畫作。
▲美術館環廊一隅
牆上文字為，
國際知名的台灣彩墨藝術大師，
巫登益藝術家的介紹。
▲一間間的小展廳
這棟白堊古洋樓，
為藝術園區主館。
原為教士的會館，
裡面格局方正，
且有好幾間房間。
各房間現也改裝成，
一間間的小展廳。
分隔各房間的中間長廊，
則展出，
曾參展「2021 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會」，
也是藝博會創建以來最長尺幅畫作，
巫登益藝術家的《江山帝景》長卷（長達1588公分）。
▲各小展廳內，
保存修復了原古洋樓中，
像是歐式壁爐、百葉門窗、檜木地板…等，
散發出歷史建築的懷舊氣息。
讓牆上的藝術畫作，
更是完美的融入呈現，
令人感到優雅與高品味～
▲藝術園區主館外觀
古老且散發優雅感的白堊洋樓，
是西班牙建築風格，
當初是作為傳教士的宿舍，
因其白色的外觀，
今又有「馬偕小白宮」的別稱。
▲美術館，側寫
庭院有多棵的百年大樹，
非常的枝繁葉茂，
加上草皮，
顯得綠意盎然，
漫步其中也令人感到心曠神怡。
▲主館的左前方，觀海台上的海濱一景
當落日黃昏時，
還可觀賞著名淡水八景之一的「觀音夕陽」。
▲旋轉扶手梯
迴旋上升的旋轉扶手梯，
可通往美術館主館頂層的「觀海台」。
▲魚刺人雞蛋糕與飲品
逛完了園區，
我們回到入口處，
晚清紅磚燕尾房前，
這有個小吃吧，
是著名的魚刺人雞蛋糕。
▲我們買了雞蛋糕和飲品，
又到美術館內，
有著絕美氣息的環廊，
坐在沙發座上享用，
感受這十分愜意與優雅的午後。
▲留影
巫登益當代藝術園區，
不僅展出國際著名，
台灣藝術大師巫登益許多畫作，
還有，
晚清紅磚燕尾房、日治閣樓聯排瓦房、歐式白堊古洋樓、白色歐式拱窗環廊、歐式壁爐、扶搖梯、觀海台、藝樹美院...等，
不僅充滿歷史古蹟與藝術人文氣息，
更是很美、很優雅愜意、很好拍的地方。
來到淡水，
可不要遺漏了這處，
新必訪、必拍的景點～
#百年建築中的當代藝術殿堂
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#淡水必訪新景點
【票價資訊】
一般票：80元
優惠票：50元（65歲以上長者；設籍淡水區居民者；15人以上團體）
免費入場：未滿7歲兒童；本人持有效期內之觀光局核發導遊證/領隊證
【營業時間】09：30～17：00；（週六、週日）09：30～18：00
【地 址】新北市淡水區真理街（淡江中學南校門正對面）
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