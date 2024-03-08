

最近連假到淡水逛逛，但老婆說不想去老街上人擠人，於是我們改走去，可感受到充滿歷史古蹟與人文氣息的真理街散步，順道還可買個，真正老字號的阿給。無意間發現，在小白宮旁，古早紅磚'牆窄門後，竟藏著多元百年建築，有著晚清紅磚燕尾房、日治閣樓聯排瓦房，以及歐式白堊古洋樓。真是很美、好拍、愜意的世外藝術桃源～

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「 FB 粉絲團 、 IG 」，記得按讚和追蹤~】





▲入口

「巫登益當代藝術園區」，

位於小白宮旁，

淡江中學南校門口正對面，

去年九月才開幕，

也就是開幕約半年，

是淡水的新景點。

園區入口，

就設在真理街這古老紅磚牆上，

為一扇弧形拱門的「小窄門」。

沒想到此小窄門，

竟連接了內外兩個不同的世界！





▲園區導覽

看得出在園區中，

有三棟不同風格的百年歷史建築，

分別是：晚清紅磚燕尾房、日治閣樓聯排瓦房、歐式白堊古洋樓





▲票價資訊

需購票入場。

我們是覺得收費不高，

且初步可隔絕些閒雜人士，

老婆說想進去看看，

於是就決定購票入場。





▲一走入園區

一側是清閩式燕尾房建築。

另一側則是，

日治時期的閣樓與聯排瓦房建築。





▲狹長的百年清閩式紅磚燕尾房建築

據說這棟是，

馬偕博士初到淡水，

還未建好白堊洋樓前的住所，

目前則為，

園區中的藝術商店。





▲清閩式紅磚燕尾房建築前，留影

充滿古色古香的閩式傳統建築風韻





▲美術館內的環廊

環廊外側，

為整排的白色歐式拱窗。

陽光從拱窗外灑入，

充滿光影美感及溫暖氣息。

再搭配環廊上，

懸掛了傳統的大型歐式吊燈，

也同時散發出一股，

歐式的華麗感～





▲美術館石壁環廊畫作

美術館中的環廊內側，

則是修復後的百年石壁。

石壁上，

吊掛展示了一幅幅，

當代彩墨藝術大師巫登益的精美畫作。





▲美術館環廊，留影

夫妻倆，

感覺忽然增添了些許的氣質感。





▲館內廊道一景





▲美術館環廊一隅

牆上文字為，

國際知名的台灣彩墨藝術大師，

巫登益藝術家的介紹。





▲一間間的小展廳

這棟白堊古洋樓，

為藝術園區主館。

原為教士的會館，

裡面格局方正，

且有好幾間房間。

各房間現也改裝成，

一間間的小展廳。

分隔各房間的中間長廊，

則展出，

曾參展「2021 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會」，

也是藝博會創建以來最長尺幅畫作，

巫登益藝術家的《江山帝景》長卷（長達1588公分）。





▲各小展廳內，

保存修復了原古洋樓中，

像是歐式壁爐、百葉門窗、檜木地板…等，

散發出歷史建築的懷舊氣息。

讓牆上的藝術畫作，

更是完美的融入呈現，

令人感到優雅與高品味～





▲二樓展區





▲二樓階梯上

俯瞰一樓環廊





▲藝術教學教室





▲藝術園區主館外觀

古老且散發優雅感的白堊洋樓，

是西班牙建築風格，

當初是作為傳教士的宿舍，

因其白色的外觀，

今又有「馬偕小白宮」的別稱。





▲美術館，側寫

庭院有多棵的百年大樹，

非常的枝繁葉茂，

加上草皮，

顯得綠意盎然，

漫步其中也令人感到心曠神怡。





▲庭院與觀海臺





▲一旁為著名的小白宮（前清淡水官稅務司官邸）





▲主館的左前方，觀海台上的海濱一景

當落日黃昏時，

還可觀賞著名淡水八景之一的「觀音夕陽」。





▲旋轉扶手梯

迴旋上升的旋轉扶手梯，

可通往美術館主館頂層的「觀海台」。





▲旋轉扶手梯上留影





▲魚刺人雞蛋糕與飲品

逛完了園區，

我們回到入口處，

晚清紅磚燕尾房前，

這有個小吃吧，

是著名的魚刺人雞蛋糕。





▲我們買了雞蛋糕和飲品，

又到美術館內，

有著絕美氣息的環廊，

坐在沙發座上享用，

感受這十分愜意與優雅的午後。





▲留影

巫登益當代藝術園區，

不僅展出國際著名，

台灣藝術大師巫登益許多畫作，

還有，

晚清紅磚燕尾房、日治閣樓聯排瓦房、歐式白堊古洋樓、白色歐式拱窗環廊、歐式壁爐、扶搖梯、觀海台、藝樹美院...等，

不僅充滿歷史古蹟與藝術人文氣息，

更是很美、很優雅愜意、很好拍的地方。

來到淡水，

可不要遺漏了這處，

新必訪、必拍的景點～



#百年建築中的當代藝術殿堂

#最古美術館

#淡水拍照打卡必訪

#淡水必訪新景點



【票價資訊】

一般票：80元

優惠票：50元（65歲以上長者；設籍淡水區居民者；15人以上團體）

免費入場：未滿7歲兒童；本人持有效期內之觀光局核發導遊證/領隊證

【營業時間】09：30～17：00；（週六、週日）09：30～18：00

【地 址】新北市淡水區真理街（淡江中學南校門正對面）

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「 FB 粉絲團 、 IG 」，記得按讚和追蹤~】

【延伸閱讀】

◎ ﹝新北市淡水﹞財福號淡水大肉圓 傳統老舊在地市場窄小巷弄內，數十年老字號高麗菜入餡的大肉圓

◎ ﹝ 新北市淡水﹞淡水小白宮 婚攝、人物外拍、旅程中短暫休憩的聖地，更是一處遠離塵囂般的世外小莊園

◎ ﹝ 新北市淡水﹞多田榮吉故居 不用出國、不必跑遠，淡水就有古色古香的日本傳統房舍，悠閒 愜意、拍照打卡小秘境！

◎ ﹝ 新北市淡水﹞老牌阿給 阿給創始店不只阿給獨特好滋味，還有晚來吃不到的超人氣烤土司

◎ ﹝台北市北投﹞漢奇肉羹店 捷運北投站高人氣、高CP 值肉羹店，滷肉飯20 元、乾麵25 元！這竟然會是台北市捷運站旁的價位

◎ ﹝ 台北市北投﹞ 2020 愛戀關渡花現幸福 不必跑郊區，台北期間限定！約 105 座籃球場大小，夢幻繽紛、百花齊放的花海秘境！（ 11/07 花況，花開 8 成）

◎ ﹝ 台北市北投﹞水龜伯古早味 網路上超強人氣評論數！有如穿越時空回到老台灣鄉村房舍的用餐氣氛，帶有古早香蕉油清冰的冰品與嫩豆花

巫登益當代藝術園區、清閩燕尾房、日式聯排瓦房、歐式古洋樓、最古美術館、淡水拍照打卡必訪、淡水必訪新景點

文章標籤