open it.瑪德蓮專門品牌再掀話題！這次攜手星宇航空推出兩款聖誕限定甜點，為旅客帶來滿滿的節慶儀式感。此次推出的「紅絲絨瑪德堡」與「雪白聖誕瑪德蓮」不僅象徵溫暖與幸福，將在12/24、12/25限定供應於星宇航空台北與台中出發航班供應。全新的甜點組合讓聖誕佳節變得更加溫馨浪漫，成為旅客高空飛行中的特別回憶。



▲星宇航空、open it.聖誕節聯名甜點「紅絲絨瑪德堡、雪白聖誕瑪德蓮」 / WalkerLand窩客島整理提供。



這次聯名的紅絲絨瑪德堡以鬆軟的紅絲絨蛋糕為基底，夾入經典巧克力甘納許與奶油乳酪內餡，表面點綴草莓脆粒，帶來酸甜平衡的層次感。細膩而濃郁的口感不僅滿足味蕾，還增添了高空甜點的新奢華標準。象徵幸福的紅絲絨甜點，為頭等與商務艙的旅客增添節慶氣氛，讓高空中的聖誕節充滿儀式感。



▲星宇航空、open it.聯名款紅絲絨瑪德堡，頭等與商務艙限定 / WalkerLand窩客島整理提供。

星宇航空、open it.聖誕瑪德蓮

供應日期：12月24日至12月25日

適用航班：由台北、台中出發至全航線之旅客

提供艙等：

頭等與商務艙：紅絲絨瑪德堡

豪華經濟與經濟艙：雪白聖誕瑪德蓮