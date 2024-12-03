open it.瑪德蓮專門品牌再掀話題！這次攜手星宇航空推出兩款聖誕限定甜點，為旅客帶來滿滿的節慶儀式感。此次推出的「紅絲絨瑪德堡」與「雪白聖誕瑪德蓮」不僅象徵溫暖與幸福，將在12/24、12/25限定供應於星宇航空台北與台中出發航班供應。全新的甜點組合讓聖誕佳節變得更加溫馨浪漫，成為旅客高空飛行中的特別回憶。
▲星宇航空、open it.聖誕節聯名甜點「紅絲絨瑪德堡、雪白聖誕瑪德蓮」 / WalkerLand窩客島整理提供。
這次聯名的紅絲絨瑪德堡以鬆軟的紅絲絨蛋糕為基底，夾入經典巧克力甘納許與奶油乳酪內餡，表面點綴草莓脆粒，帶來酸甜平衡的層次感。細膩而濃郁的口感不僅滿足味蕾，還增添了高空甜點的新奢華標準。象徵幸福的紅絲絨甜點，為頭等與商務艙的旅客增添節慶氣氛，讓高空中的聖誕節充滿儀式感。
▲星宇航空、open it.聯名款紅絲絨瑪德堡，頭等與商務艙限定 / WalkerLand窩客島整理提供。
以聖誕史多倫為靈感，結合法式瑪德蓮所誕生的雪白聖誕瑪德蓮，為豪華經濟與經濟艙旅客準備了獨特的甜點選擇。每一顆都散發淡淡的肉桂香，內餡混入台灣在地水果乾與核桃，讓口感更豐富多層次。象徵豐收與甜蜜的雪白瑪德蓮，不僅是味蕾的驚喜，也成為聖誕節的浪漫象徵。旅客在飛行途中享用這款點心，彷彿能感受到聖誕樹下的溫馨氛圍，為旅程帶來更多美好的回憶。
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▲▼星宇航空、open it.聖誕節限定聯名瑪德蓮 / WalkerLand窩客島整理提供。
星宇航空、open it.聖誕瑪德蓮
供應日期：12月24日至12月25日
適用航班：由台北、台中出發至全航線之旅客
提供艙等：
頭等與商務艙：紅絲絨瑪德堡
豪華經濟與經濟艙：雪白聖誕瑪德蓮