台北人衝7個信義區景點！信義區不只百貨可以逛，有不少自然步道隱藏在信義區山地中，也是台北在地人假日散步的好去處，窩客島這次蒐羅台北7個信義區景點，包括文青必逛松菸文創園區內的日治澡堂改造的圖書館、民國初期遺留的四四南村，如果想要親近大自然，也有許多自然景觀步道，像是象山步道、虎山步道、拇指山步道等，沿途有茂密的樹林、台北101景觀可以觀賞，讓你不用開車出城就能踏青健行。



▲台北信義區景點7個推薦，文青打卡景點、自然景觀步道/ WalkerLand窩客島整理提供



▲信義區景點推薦松菸文青圖書館、台北101觀賞步道/ WalkerLand窩客島整理提供



文青必訪信義區景點：不只是圖書館 Not Just Library、四四南村

文青來松菸逛展覽，也要來拍一旁的「不只是圖書館」，將日治時期澡堂重新改造與層層書架打造成文青圖書區，也是吸引網美打卡的信義區景點之一，不僅擁有上萬本藏書，還提供Wi-Fi、插座，以及窗邊、階梯式等各種座位區，有經過松菸不妨來這看書、拍美照；「四四南村」保留當時眷村建築風貌，也有藝文、文創展演空間，就位在台北101周圍，是文青必訪的信義區景點。



▲文青必訪信義區景點：不只是圖書館 Not Just Library/ Celine寫在這裡提供、WalkerLand窩客島整理



▲文青必訪信義區景點：四四南村 / 齊媽提供、WalkerLand窩客島整理



台北信義區自然步道推薦：象山親山步道、虎山親山步道、糶米古道

信義區除了逛百貨、看電影，不少在地台北人都會到「四獸山步道」散步健行，其中最有人氣的階梯式「象山親山步道」、「虎山親山步道」，兩側有茂盛的自然樹林遮蔽，不會在太陽下曝曬，沿途還有特殊的「象山六巨石」以及觀景平台，可以跟遠處的台北101合拍打卡，也是看夕陽、台北夜景的熱門地；而附近也有「糶米古道」，是古時候農民開闢的古階小徑，能沿路走到妙高台步道，觀賞台北城市市景，讓你在市中心就能健行爬山。



▲台北信義區自然步道推薦：象山親山步道/ 揚子陵提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北信義區自然步道推薦：虎山親山步道/ Vanessa提供、WalkerLand窩客島整理



台北信義區觀景景點推薦：拇指山步道、惠安公園

信義區步道必訪熱門的四獸山步道，附近的「拇指山步道」其實登頂處更有著360度無死角的觀景視野，可以先從象山步道開始走，一路相連到拇指山步道，各種角度的台北市景一次看到，來趟深度健行；另外，看台北夜景一定要知道「惠安公園」，公園內10分鐘就能完走的步道，平緩好走還能看到更近距離的台北101，許多台北人都會在這卡位，觀看台北101煙火，免費台北101煙火觀賞景點先收在口袋裡。



▲台北信義區觀景景點推薦：拇指山步道，有360度視野景觀/ 大海愛上藍天提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北信義區觀景景點推薦：惠安公園，台北101免費觀賞景點/ 小風o提供、WalkerLand窩客島整理



不只是圖書館 Not Just Library 位置資訊

地址：台北市信義區光復南路133號

完整介紹由部落客「Celine寫在這裡」於窩客島分享：松菸裡的不只是圖書館 Not Just Library _ 那不然來泡個書浴吧!!



四四南村 位置資訊

地址：台北市信義區松勤街52號

電話：02-2723-7937

完整介紹由部落客「齊媽」於窩客島分享：台北信義區．四四南村「LIGHT UP南村有光」光雕秀



象山親山步道 位置資訊

地址：台北市信義區信義路五段150巷22弄

電話：02-2759-3001

完整介紹由部落客「揚子陵」於窩客島分享：2024象山親山步道👣捷運象山站➱代天殿靈雲宮｜象山步道➱象山攝手平臺➱象山六巨石➱象山攝影平台➱象山崗➱超然亭。



虎山親山步道 位置資訊

地址：台北市信義區福德街251巷慈惠堂登山口

電話：02-2759-3001

完整介紹由部落客「」於窩客島分享：



糶米古道 位置資訊

地址：台北市信義區吳興街600巷100弄

完整介紹由部落客「是艾思，不是火拳。」於窩客島分享：藏於鬧區中的秘境步道︱拇指山妙台稜徑 糶米古道



拇指山步道 位置資訊

地址：台北市信義區

完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：台北101最佳登山步道│拇指山步道攻略│象山超然亭絕美觀景平台│挑戰九五峰馬蹄形平台│站在巨石鳥瞰101台北盆地



惠安公園 位置資訊

地址：台北市信義區吳興街284巷9弄10號

完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：【台北景點】信義區惠安公園夜景‧賞101跨年煙火私房景點‧熱門景點‧吳興街101煙火



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▲文青必訪信義區景點：不只是圖書館 Not Just Library/ Celine寫在這裡提供、WalkerLand窩客島整理



▲▼台北信義區自然步道推薦：象山親山步道，順路看台北101景觀 /揚子陵提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北信義區自然步道推薦：虎山親山步道/ Vanessa提供、WalkerLand窩客島整理▲台北信義區自然步道推薦：糶米古道/ 是艾思，不是火拳。提供、WalkerLand窩客島整理▲台北信義區觀景景點推薦：拇指山步道/ 大海愛上藍天提供、WalkerLand窩客島整理