真的不是河馬、也不是快龍！7-ELEVEN這次攜手療癒系角色「姆明MOOMIN」，一起慶生推出「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，超過30款可愛周邊小物，包含居家用品、收納小物，還有旅行周邊如行李箱、盥洗包等，在12/11起限量開搶，粉絲先手刀準備衝小七，買爆可愛「姆明MOOMIN」周邊。



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▲▼7-ELEVEN 姆明MOOMIN 80週年紀念精品快閃購活動 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN 姆明MOOMIN 80週年紀念精品快閃購活動

為了慶祝姆明家族80週年，7-ELEVEN全店首次推出「限量160CM巨大溜溜抱枕」，等身大抱枕抱著睡覺超有安全感、超療癒。還有超實用的「限量姆明家收納型萬用毛毯枕」，結合收納與居家溫暖，同時推薦「限量絨毛搥背棒」與「可磁吸絨毛抱抱玩偶」兼顧實用性與趣味性。粉絲不管是自用還是送禮，都能一次買爆。▲▼7-ELEVEN 姆明MOOMIN 80週年加價購 周邊抱枕推薦 / WalkerLand窩客島整理提供此外，這次活動更推出智慧旅遊精品，像是「限量28吋胖胖箱」、「限量7合1行動電源」與「限量盥洗包」等，出國旅行必備。還有經典藍白配色的「限量摺疊風琴購物袋」、「限量輕量摺疊傘」等多功能產品，外出方便、又萌在日常配件加入可愛的小巧思。▲▼7-ELEVEN 姆明MOOMIN 80週年加價購 旅行小物推薦 / WalkerLand窩客島整理提供

活動日期： 2024年12月11日(三)15:00起至2025年1月10日(二) 24：00止。

商品推薦：

限量160CM巨大溜溜抱枕：加價購1,980元/款

限量絨毛抱抱玩偶可磁吸：加價購599元/款

限量巨大存錢筒40cm：加價購1,980元/款

限量姆明家收納型萬用毛毯枕：加價購850元/款

限量絨毛搥背棒：加價購299元/款

限量80週年36公分絨毛玩偶：加價購699元/款

限量造型擦手巾：加價購250元/款

限量絨毛小吊飾：加價購199元/款

限量200ml口袋保溫瓶：加價購599元/組

限量摺疊風琴購物袋：加價購199元/款

限量2.8L派對砂鍋：加價購1,480元/款

限量1.2L栗子棕陶瓷牛奶鍋：加價購980元/款

限量日本yamaka株式会社豆皿3入禮盒：加價購880元/款

限量12吋姆明坐姿玩偶：加價購209元/款

限量20吋姆明坐姿玩偶：加價購699元/款

限量12吋電繡方枕：加價購179元/款

限量28吋胖胖箱：加價購2,999元/款

限量輕量黑膠自動摺疊傘：加價購429元/款

限量斜肩小背包：加價購399元/款

限量後背包：加價購899元/款

限量收納四件組：加價購999元/款

限量盥洗包：加價購399元/款

限量7合1自帶雙線行動電源：加價購1,699元/款

限量日本丸真毛巾三件組禮盒：加價購399元/款

限量連帽翻轉頸枕：加價購699元/款