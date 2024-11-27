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挑戰最貴小熊軟糖！TWG Tea茶香泰迪「可以泡的小熊軟糖」聖誕節開賣。

聖誕節 twg 小熊軟糖 聖誕禮物 more
2024-11-27 10:00:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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最貴小熊軟糖，直接泡成茶！奢華茶葉品牌TWG Tea，推出全球首創「茶香泰迪」，把茶葉、香料、水果，做成迷你小熊造型，不只可以當軟糖咬，也可以加入水中泡成茶飲。原先TWG Tea茶香泰迪只在新加坡開賣，這次將在12月起全台限量開賣，又可愛、又有儀式感的聖誕禮物搶先買起來。

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▲▼TWG Tea茶香泰迪 可以喝的小熊軟糖 聖誕節禮物推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



TWG Tea新品茶香泰迪，讓粉絲們聯想到可愛點心「小熊軟糖」，不同的是，「茶香泰迪」結合懷舊軟糖以及茶葉、香料調味。TWG Tea茶香泰迪總共推出草莓、藍莓、覆盆莓香草、芒果橙香、葡萄柚橙香、蘋果葡萄、薑檸、橙香肉桂，總共八種風味，甜美又帶茶香。搭配活潑的泰迪造型和對應顏色的鏤空茶罐包裝，送禮也超可愛。

▲▼TWG Tea茶香泰迪 軟糖沖泡茶飲 聖誕節禮物推薦 / WalkerLand窩客島整理提供


TWG Tea表示，茶香泰迪的品嚐方式很多元，不只可以當成軟糖直接咬，也能依照喜歡的比例溶於水中泡成一杯香甜茶飲，每杯使用1-4顆熊熊，無論冰飲、熱飲都超方便。先以熱水將茶香泰迪充分溶解，再沖入冰塊中飲用最療癒。本次TWG Tea「茶香泰迪」預計12月於台灣正式開賣，每罐約40顆（200g）售價為新台幣650元。

▲▼TWG Tea茶香泰迪 12月聖誕節前開賣 售價650元 / WalkerLand窩客島整理提供

 

TWG Tea茶香泰迪

開賣時間：預計12月全台正式上市
販售通路：TWG Tea全台沙龍和精品門市及LINE Gift平台，限量販售。
售價：650元，每罐約40顆（200g）。

 

 

 

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