為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > COACH快閃聯名咖啡廳！昇恆昌內湖旗艦店打造聖誕節網美必新景點。

COACH快閃聯名咖啡廳！昇恆昌內湖旗艦店打造聖誕節網美必新景點。

昇恆昌 聯名咖啡 Coach Cafe 期間限定 more
2024-12-03 13:17:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：昇恆昌
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

為了讓2024聖誕節更有氣氛、IG可以多一張網美照！昇恆昌攜手美國時尚品牌COACH，於內湖旗艦店打造全台獨家的期間限定聯名咖啡廳，以美式聖誕氛圍與紐約時尚元素為靈感，為今年的節慶季注入創意與潮流。這間聯名咖啡廳自11月20日開幕，將營運至2025年1月6日，以「節慶晚餐」為主題，設置超過三公尺高的品牌聖誕樹，樹上裝飾著薑餅人和繽紛彩燈，營造濃厚的溫馨氛圍，成為年時尚愛好者的必訪之地。

推薦閱讀：星宇航空聖誕驚喜！open it.瑪德蓮聯名 2款新口味搭星宇才有。

▲昇恆昌攜手美國時尚品牌COACH，於內湖旗艦店打造全台獨家的期間限定聯名咖啡廳 / WalkerLand窩客島整理提供

店內餐點同樣匠心獨運，以美式甜品為主打，推出經典軟餅乾、聖誕紅絲絨蛋糕及季節限定的熱甜點，為消費者帶來濃郁的節慶風味。不僅如此，昇恆昌更將台灣特色融入其中，結合桃園、三峽與花蓮出產的精品手沖茶，為顧客提供結合國際風味與本地文化的餐飲體驗。除此之外，COACH標誌性設計單品「Ms. Joe」也於店內限量發售，以文青風格與潮流設計吸引時尚迷搶購。

▲COACH快閃聯名咖啡廳推出經典軟餅乾、聖誕紅絲絨蛋糕及季節限定的熱甜點 / WalkerLand窩客島整理提供



同期舉辦的「夢幻聖誕派對」則為消費者提供了一場充滿魅力的視聽盛宴。活動於內湖旗艦店戶外廣場舉行，從下午一點半持續至傍晚六點半，現場設置美式復古旋轉木馬，並邀請多家美式餐車帶來地道美食，包括紐約街頭風味的雞上飯與炭烤燒烤。此外，現場音樂表演陣容更是星光熠熠，包含聲林之王3季軍阿蘭AC、實力派歌手韋喆及爵士樂團等，讓顧客在悠揚樂聲中感受節慶的溫暖與活力。

▲COACH快閃聯名咖啡廳！昇恆昌內湖旗艦店打造聖誕節網美必新景點 / WalkerLand窩客島整理提供

這次的品牌合作充分展現了昇恆昌與COACH對創新與美感的追求。從空間設計到活動規劃，每一處細節都散發著兩大品牌的精緻與巧思，成功將國際時尚魅力與在地文化創意相結合。這不僅是一場節慶季的體驗，更是一場探索美好生活的旅程。最後，針對VIP客戶，12月7日與8日，昇恆昌旗艦店將舉辦品牌日活動，邀請貴賓參加聖誕花圈DIY工作坊，讓他們親手製作專屬的節慶飾品，享受與家人朋友共同創作的歡樂時光。每位參與者均可獲贈COACH獨家倒數月曆，讓這份特別的節日祝福伴隨倒數的日子一起帶回家。

▲COACH快閃聯名咖啡廳聯名限定週邊商品 / WalkerLand窩客島整理提供

 

昇恆昌 x COACH Café聯名限定咖啡廳

時間：2023年11月20日至2025年1月6日
地點：昇恆昌內湖旗艦店
亮點：超過三公尺高的品牌聖誕樹裝置、經典美式甜品（軟餅乾、紅絲絨蛋糕等）、台灣特色精品手沖茶飲


昇恆昌夢幻聖誕派對

時間：2023年12月7日至12月8日，每日下午13:30至18:30
地點：昇恆昌內湖旗艦店1樓戶外廣場
亮點：美式復古旋轉木馬、美式餐車市集（燒烤、紐約街頭雞上飯等）
現場音樂演出：聲林之王3季軍阿蘭AC、實力派歌手韋喆爵士樂團、阿卡貝拉、東湖國小弦樂團
 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#期間限定
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

昇恆昌內湖旗艦店

phone
place台北市內湖區台北市內湖區金莊路129號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
0.00
服務
0.00
交通便利
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
星宇航空聖誕驚喜！open it.瑪德蓮聯名 2款新口味搭星宇才有。
 編輯 鄭雅之
萌系兔兔餐盒！橘子集團文創股長「緩緩」聯名中山站新開店「吃貨盒子」，緩緩插畫美式餐盒要拍IG。
 編輯 張人尹
藍瓶咖啡x芬蘭設計品牌Marimekko！招牌罌粟花圖案配上藍瓶咖啡藍，獨家T恤、馬克杯等吸睛登場。
 特派員 Trish
美國保溫壺Stanley、藤原浩 fragment design 珍稀聯名組，台灣極限量開賣聯名四件組、粉絲必搶。
 編輯 李維唐
神級夢幻聯名！日本3款「Afternoon Tea X Stanley保溫瓶」美翻開賣，由晝到夜「天空漸層色」為靈感打造，堪稱一眼命定保溫瓶。
 編輯 林奕如
推薦商品
keyboard_arrow_up