為了讓2024聖誕節更有氣氛、IG可以多一張網美照！昇恆昌攜手美國時尚品牌COACH，於內湖旗艦店打造全台獨家的期間限定聯名咖啡廳，以美式聖誕氛圍與紐約時尚元素為靈感，為今年的節慶季注入創意與潮流。這間聯名咖啡廳自11月20日開幕，將營運至2025年1月6日，以「節慶晚餐」為主題，設置超過三公尺高的品牌聖誕樹，樹上裝飾著薑餅人和繽紛彩燈，營造濃厚的溫馨氛圍，成為年時尚愛好者的必訪之地。



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▲昇恆昌攜手美國時尚品牌COACH，於內湖旗艦店打造全台獨家的期間限定聯名咖啡廳 / WalkerLand窩客島整理提供



店內餐點同樣匠心獨運，以美式甜品為主打，推出經典軟餅乾、聖誕紅絲絨蛋糕及季節限定的熱甜點，為消費者帶來濃郁的節慶風味。不僅如此，昇恆昌更將台灣特色融入其中，結合桃園、三峽與花蓮出產的精品手沖茶，為顧客提供結合國際風味與本地文化的餐飲體驗。除此之外，COACH標誌性設計單品「Ms. Joe」也於店內限量發售，以文青風格與潮流設計吸引時尚迷搶購。



▲COACH快閃聯名咖啡廳推出經典軟餅乾、聖誕紅絲絨蛋糕及季節限定的熱甜點 / WalkerLand窩客島整理提供

同期舉辦的「夢幻聖誕派對」則為消費者提供了一場充滿魅力的視聽盛宴。活動於內湖旗艦店戶外廣場舉行，從下午一點半持續至傍晚六點半，現場設置美式復古旋轉木馬，並邀請多家美式餐車帶來地道美食，包括紐約街頭風味的雞上飯與炭烤燒烤。此外，現場音樂表演陣容更是星光熠熠，包含聲林之王3季軍阿蘭AC、實力派歌手韋喆及爵士樂團等，讓顧客在悠揚樂聲中感受節慶的溫暖與活力。▲COACH快閃聯名咖啡廳！昇恆昌內湖旗艦店打造聖誕節網美必新景點 / WalkerLand窩客島整理提供這次的品牌合作充分展現了昇恆昌與COACH對創新與美感的追求。從空間設計到活動規劃，每一處細節都散發著兩大品牌的精緻與巧思，成功將國際時尚魅力與在地文化創意相結合。這不僅是一場節慶季的體驗，更是一場探索美好生活的旅程。最後，針對VIP客戶，12月7日與8日，昇恆昌旗艦店將舉辦品牌日活動，邀請貴賓參加聖誕花圈DIY工作坊，讓他們親手製作專屬的節慶飾品，享受與家人朋友共同創作的歡樂時光。每位參與者均可獲贈COACH獨家倒數月曆，讓這份特別的節日祝福伴隨倒數的日子一起帶回家。▲COACH快閃聯名咖啡廳聯名限定週邊商品 / WalkerLand窩客島整理提供

昇恆昌 x COACH Café聯名限定咖啡廳

時間：2023年11月20日至2025年1月6日

地點：昇恆昌內湖旗艦店

亮點：超過三公尺高的品牌聖誕樹裝置、經典美式甜品（軟餅乾、紅絲絨蛋糕等）、台灣特色精品手沖茶飲



昇恆昌夢幻聖誕派對

時間：2023年12月7日至12月8日，每日下午13:30至18:30

地點：昇恆昌內湖旗艦店1樓戶外廣場

亮點：美式復古旋轉木馬、美式餐車市集（燒烤、紐約街頭雞上飯等）

現場音樂演出：聲林之王3季軍阿蘭AC、實力派歌手韋喆爵士樂團、阿卡貝拉、東湖國小弦樂團

