為了慶祝聖誕節，POP MART泡泡瑪特在西門町打造全新快閃店！這次包含限定快閃店萌粒小屋，還有8公尺LABUBU聖誕樹、以及MOLLY、SKULLPANDA等聖誕節打卡地標。在本次快閃店中，不僅有獨家贈品與加價購活動，全台門市也響應推出滿額贈小物，讓粉絲們聖誕節禮物就先買起來。



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▲▼西門町POP MART樂購町 聖誕節快閃店 LABUBU聖誕樹 / WalkerLand窩客島整理提供



POP MART樂購町活動資訊

這次POP MART泡泡瑪特特別設計「萌粒小屋」快閃店，位於真善美廣場前，外觀融合復古風巨大電視裝置與節日公仔佈景，光在店外就讓人打卡拍不停。在快閃店內專賣迷你版「萌粒」小公仔，消費方式是以玻璃罐計價，可以放入指定數量的萌粒公仔，自己挑選喜歡的角色款式搭配。▲▼西門町POP MART聖誕節萌粒小屋快閃店 LABUBU公仔推薦 / WalkerLand窩客島整理提供其中，可以自由任挑的萌粒公仔包含超人氣萬聖節南瓜造型、聖誕節限定造型，無論是超人氣LABUBU、MOLLY通通都有，還有聖誕限定版麋鹿DIMOO限量供應，是全台獨家販售。此外，POP MART推出台灣限定「草莓奶昔萌粒」系列公仔一組6入，模擬粉嫩療癒的草莓奶昔。即日起，消費滿額還可獲得聖誕系列小物，而購買草莓奶昔系列，更可199元加購「推拉徽章」，三款造型限量發售，粉絲一定要收藏。▲▼西門町POP MART聖誕節萌粒小屋快閃店 必買周邊公仔 / WalkerLand窩客島整理提供不只有快閃店，這次POP MART在聖誕節也攜手西門町樂購町，於捷運六號出口打造8公尺高LABUBU聖誕樹，閃亮星星及繽紛裝飾，一旁還有購物車LABUBU、在路口有隱藏版的LABUBU紅綠燈，通通都是粉絲必拍。▲▼POP MART樂購町 聖誕節打卡點 LABUBU聖誕樹 / WalkerLand窩客島整理提供此外還有四大打卡點遍布西門商圈，包含紅樓前面的LABUBU造景、甜甜圈主題的MOLLY公仔，以及鄉村風郵筒造型LABUBU、濃厚節慶感的SKULLPANDA禮物場景，還每個場景融合聖誕元素、最新盲盒系列造型，讓粉絲們不只買公仔、邊逛西門町還能邊拍美照。▲▼POP MART樂購町 聖誕節打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供

展出時間：即日起至12/31（二）

活動地點：

萌粒小屋快閃店：西門捷運站六號出口前方，真善美戲院前

LABUBU聖誕樹：西門捷運站六號出口後方

街頭風LABUBU：西門紅樓前方

郵筒造型LABUBU：中華路一段，永安棧前

甜甜圈MOLLY：武昌街，長虹飯店前

SKULLPANDA禮物場景：誠品生活武昌店旁