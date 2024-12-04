錢都X乖乖聯名火鍋！台灣人才懂的「綠色乖乖」，就是要放在電腦上、主機上鎮守，是台灣人、工程師們的集體信仰。這次乖乖與在地連鎖火鍋「錢都」攜手聯名，把經典的「奶油椰子」綠色乖乖，變成全新「椰香牛奶鍋」與「椰香牛奶霜淇淋」，在12/9限量開賣，工程師集體約吃鍋，有吃有保庇。



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▲▼錢都X乖乖聯名活動 奶油椰子乖乖變身成椰香牛奶鍋 / WalkerLand窩客島整理提供



錢都X乖乖聯名活動

「錢都日式涮涮鍋」今年邁入28週年，首度與56年的台灣零食經典「乖乖」合作，推出懷舊又創新的「椰香牛奶鍋」。這次的聯名，以乖乖經典奶油椰子口味為靈感，打造出全新風格的湯底。「椰香牛奶鍋」不僅濃郁順滑，更強調淡淡的椰香、奶香，其中還使用天然椰奶萃取的椰子粉與牛奶調製而成的「乖乖椰香湯磚」，打造立體乖乖角色，讓人開鍋前就先打卡。▲錢都X乖乖聯名活動 奶油椰子乖乖變身成椰香牛奶鍋 / WalkerLand窩客島整理提供本次錢都X乖乖聯名活動不只推出火鍋，還加碼推出「椰香牛奶霜淇淋」，讓火鍋控、甜點控、乖乖控吃到飽。只要點鍋物，粉絲就可無限享用霜淇淋。錢都也預告，即將推出兩波抽獎活動，提供多款乖乖限定周邊，如冷水瓶、行李束帶、熱水袋、飲料提袋等超萌乖乖小物，讓粉絲們準時抽起來。▲錢都X乖乖預告將推出周邊商品，將於錢都粉絲團公告 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：2024/12/09

套餐內容：

椰香牛奶鍋399元：乖乖椰香湯磚、牛奶湯底、綜合蔬菜盤、肉品6選1（上選豬、培根豬、梅花豬、低脂牛、培根牛、上選羊），及霜淇淋無限供應。



錢都X乖乖聯名周邊商品

限量乖乖周邊商品抽獎活動贈，將公告於「錢都」官方FB。

