一個人就開吃的個人小火鍋霸主「六扇門」，台北首號店終於正式開幕了！為了慶賀六扇門台北中山正式開幕，特別推出快閃買一送一優惠，最便宜160元就能開兩鍋吃，等於一個人80元就可以吃到熱騰騰的火鍋，和無限吃的自助吧台，中山區火鍋控都要先衝去吃鍋。

▲▼六扇門小火鍋開到台北中山區，買一送一開幕優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。



六扇門新品 大醬牡蠣豆腐煲

開賣時間：2024/12/3（二）

販售價格：大醬牡蠣豆腐煲 $230；升級起司雜炊 $19（含起司片+特選蛋）

注意事項：起司雜炊僅限內用、外帶、外送恕不適用。

販售平台：全台六扇門門市及外送平台。



六扇門 中山農安店 開幕優惠

活動內容：2024/12/4（三）來店消費即享內用指定鍋物買一送一。12:00 / 18:00 起各100組，售完為止。

門市地址：台北市中山區農安街273號

營業時間：週一至日11：00～23：00

門市電話：02-25067070

注意事項：獨享鴛鴦鍋與一鍋一烤不適用此活動。