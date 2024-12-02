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中山區火鍋買一送一！80元六扇門火鍋 泡麵、豬油拌飯吃到飽。

六扇門 買一送一 火鍋 吃到飽 more
2024-12-02 19:43:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：六扇門
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編輯 鄭雅之

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一個人就開吃的個人小火鍋霸主「六扇門」，台北首號店終於正式開幕了！為了慶賀六扇門台北中山正式開幕，特別推出快閃買一送一優惠，最便宜160元就能開兩鍋吃，等於一個人80元就可以吃到熱騰騰的火鍋，和無限吃的自助吧台，中山區火鍋控都要先衝去吃鍋。
六扇門「椒心濃奶鍋」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載▲▼六扇門小火鍋開到台北中山區，買一送一開幕優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。



開業邁入第11年的六扇門個人小火鍋，以超高CP值個人小火鍋聞名，提供超過30種湯底讓人每次來都能選擇不同口味之外，現場還供應無限吃到飽的泡麵、豬油拌飯、飲料和冰淇淋，最便宜一鍋160元就能大飽口福，是小資族最愛的火鍋選擇。如今，台北首間門市將於12/4開幕，推出內用買一送一優惠，於當天中午12點和晚上18點限量各100組，在微涼的秋冬揪吃鍋。
六扇門「椒心濃奶鍋」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲▼六扇門小火鍋台北首店「買一送一」，超過30款鍋底、自助吧吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供。


此次台北農安店開幕買一送一優惠，最新開賣的「大醬牡蠣豆腐煲」也在優惠品項中，其靈感來自於韓粽《黑白大廚》決賽「無限豆腐料理地獄」，嫩滑的豆腐與鮮美的韓國牡蠣在大醬湯底中，是款鮮味十足的韓式鍋物。並加碼推出19元加價升級「起司雜炊」隱藏吃法，起司片、蛋液、湯底和白飯煮成雜炊，超療癒的二吃只要銅板價就有。

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▲六扇門小火鍋新火鍋「大醬牡蠣豆腐煲」開賣 / WalkerLand窩客島整理提供。


 

六扇門新品 大醬牡蠣豆腐煲

開賣時間：2024/12/3（二）
販售價格：大醬牡蠣豆腐煲 $230；升級起司雜炊 $19（含起司片+特選蛋）
注意事項：起司雜炊僅限內用、外帶、外送恕不適用。
販售平台：全台六扇門門市及外送平台。
 

六扇門 中山農安店 開幕優惠

活動內容：2024/12/4（三）來店消費即享內用指定鍋物買一送一。12:00 / 18:00 起各100組，售完為止。
門市地址：台北市中山區農安街273號
營業時間：週一至日11：00～23：00
門市電話：02-25067070
注意事項：獨享鴛鴦鍋與一鍋一烤不適用此活動。

 

 

 

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六扇門 中山農安店

phone02-25067070
place台北市中山區農安街273號
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