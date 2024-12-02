韓國知名烤肉品牌「八色烤肉」再掀美食潮流，全新推出「正宗韓式個人獨享餐」，讓一人也能享受豐盛的烤肉盛宴。只需288元起，即可品嘗多樣韓式烤肉選擇，並搭配6款經典小菜無限供應。無論是忙碌的上班族還是學生，現在不用再揪朋友也能自在開烤，完整體驗正宗韓式烤肉文化。套餐更貼心提供白飯、海帶湯、生菜包肉與特製沾醬，層次豐富，價格親民，讓獨自用餐成為一種享受。



▲八色烤肉韓式個人獨享餐288元起，韓式小菜吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供。



隨著生活節奏的加快，越來越多人選擇單獨用餐。「八色烤肉」抓住市場需求，推出專為個人打造的獨享套餐，餐點內容豐富且靈活選擇肉品，包括厚切椒鹽豬五花、秘漬梅花豬、嫩烤松阪豬等六款經典肉品，每道都用韓式傳統技法烤製，將食材的鮮嫩與香氣發揮到極致。同時，搭配6款經招牌韓式小菜如泡菜、涼拌馬鈴薯與辣味豆芽，可以無限量續加、吃到飽。



▲八色烤肉推一人份烤肉套餐，6款經典韓式小菜吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供。

八色烤肉韓式個人獨享餐

售價：288元起，包含六款韓式小菜吃到飽



八色烤肉 台北忠孝店

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷10弄3號

電話：（02)8773-9050



八色烤肉 台中中友店

地址：台中市北區三民路三段161號C棟中友百貨8樓

電話：（04)2229-8520