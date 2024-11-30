台灣人就是愛吃鍋，特別是冬天不知道吃什麼的時候，一定會想吃火鍋。台北凱達大飯店為了搶攻冬天吃鍋商機，特別在飯店五樓的「Bar 98」推出全新港式火鍋「百鮮打邊爐」，為火鍋控帶來融合傳統與創新的鍋物盛宴。



▲▼凱達大飯店港式火鍋「百鮮打邊爐」蔬食自助吧吃到飽，中正萬華8折開吃 / WalkerLand窩客島整理提供



台北凱達大飯店行政總主廚戴于益表示，這為了火鍋控有全心的用餐體驗，特別研發三款功夫湯底，展現地道港式風味的同時，也融入了台灣的飲食文化特色。這三款湯底分別為「秘製麻辣豆漿鍋」，融合香濃豆漿與辛辣風味，適合嗜辣人士。▲凱達大飯店港式火鍋「百鮮打邊爐」蔬食自助吧吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供此外，「一品花膠雞湯鍋」，以滋補花膠與溫潤雞湯為基底，滿足養生需求，以及「粵式胡椒豬肚鍋」，採用白胡椒與豬骨、雞骨及蔬果長時間熬煮，香氣濃郁，兼具溫暖與保健功效。每款湯底均由服務人員現場添加新鮮藥材調味，讓每一口湯都溫暖沁心。同時，這一次個人小火鍋套餐，為了滿足追求高品質與高CP值的火鍋控需求，還搭配當地直送的蔬菜自助吧吃到飽與每日精心製作的甜點櫃，實現「一鍋多享」的美味體驗。▲凱達大飯店港式火鍋「百鮮打邊爐」蔬食自助吧吃到飽，有三種限定湯頭 / WalkerLand窩客島整理提供除了講究湯底、及蔬菜自助吧吃到飽，火鍋主食的選擇也相當豐富，從極上無骨牛小排、西班牙伊比利豬、桂丁土雞，到紐西蘭小羔羊肩與特選海鮮總匯，每種食材都經過嚴格挑選，確保新鮮與高品質。八款每日直送的海鮮更是令人垂涎，包括肥美的蝦蟹及鮮甜的貝類，讓海鮮愛好者大快朵頤。餐後，還可以無限享用點心坊主廚特製的甜點，如提拉米蘇、生乳捲及法式檸檬塔等，完美為這場港式鍋物饗宴畫下甜蜜句點。▲▼凱達個人鍋火鍋主食從極上無骨牛小排紐西蘭小羔羊肩與特選海鮮總匯 / WalkerLand窩客島整理提供並且，即日起至2024年12月31日，台北凱達推出「凱達好厝邊」優惠方案，凡於中正區或萬華區設籍或工作者，出示相關證件即可享單點8折優惠，原本每鍋的價格780+10%元起，現在最低優惠702元就能享受頂級個人鍋物。▲凱達個人鍋火鍋甜點吃到飽，再加碼中正區或萬華區設籍或工作者，出示相關證件即可享單點8折優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

台北凱達大飯店港式火鍋「百鮮打邊爐」

地點：台北凱達大飯店 5 樓「Bar 98」

時間：即日起於平假日午餐及晚餐時段限定供應

內容：推出個人小火鍋套餐，價格每客780元+10%起，提供三款精心研發的功夫湯底與優質肉品、現流海鮮、蔬菜自助吧吃到飽



湯底選擇：「秘製麻辣豆漿鍋」：香濃豆漿結合麻辣風味、「一品花膠雞湯鍋」：滋補花膠與雞湯結合、「粵式胡椒豬肚鍋」：白胡椒與豬骨湯底溫補養身

蔬食自助吧：由在地小農直送的新鮮蔬菜

幸福甜點櫃：每日手工製作多款甜點任意享用

限時優惠：即日起至2024年12月31日，凡於中正區或萬華區設籍或工作者出示證件，內用可享單點8折優惠（最低每客702元起）

官網查詢：https://www.caesarmetro.com