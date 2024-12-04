誰說披薩只能吃鹹的，螞蟻人的比薩「森永牛奶糖比薩」堤諾比薩重磅聯名！歲末年終就是要和親朋好友聚餐，享受年末的歡樂時光，這次堤諾比薩跨界和森永牛奶糖聯名，推出4款全新限定牛奶糖系列，從甜鹹交融的比薩到創意十足的炸雞脆薯，再到暖心治癒的奶茶，於12/5正式開賣勢必將掀起打卡美食話題。
▲▼ 堤諾比薩Ｘ森永牛奶糖聯名系列/堤諾比薩提供、WalkerLand窩客島整理
此次，堤諾比薩和森永牛奶糖聯名系列，首推必嚐的有「森永牛奶糖蘋果乳酪比薩」和「馬茲卡邦比薩餃」，前者將當季新鮮蘋果與濃醇乳酪搭配森永牛奶糖醬，打造甜鹹平衡的多層次口感；後者則是在內藏黑糖麻糬與馬茲卡邦乳酪，帶來意想不到的軟糯驚喜。
▲▼ 堤諾比薩「森永牛奶糖蘋果乳酪比薩」和「馬茲卡邦比薩餃」/堤諾比薩提供、WalkerLand窩客島整理
此外，還有淋上森永牛奶糖醬的「森永牛奶糖炸雞脆薯」就怕你不敢挑戰。螞蟻人會超愛的「森永牛奶糖奶茶」無論是配哪一款新品都超搭。同時，也推出限時83折的「甜蜜四人套餐」，一次滿足不同口味需求。就連包裝都換上經典森永牛奶糖圖案，拿到手就忍不住先打卡發限動。於12/5至明年1/15期間，只要內用滿額並打卡分享，就免費送一份「森永牛奶糖炸雞脆薯」。
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▲▼ 堤諾比薩聯名「森永牛奶糖炸雞脆薯」、「森永牛奶糖奶茶」/堤諾比薩提供、WalkerLand窩客島整理
堤諾義大利比薩 森永牛奶糖系列
銷售期間：2024/12/5-2025/3/2 售完為止
品項、售價：
森永牛奶糖 蘋果乳酪比薩 (10吋厚片) $260
森永牛奶糖 馬茲卡邦比薩餃 $249
森永牛奶糖 炸雞脆薯 $149
森永牛奶糖奶茶 冰/熱 $120
堤諾義大利比薩 森永牛奶糖系列優惠
甜蜜四人套餐：原價2041元，限時83折特價1699元。
滿額贈活動：2024/12/5~2025/1/15，店內用餐滿859元並打卡分享，可獲贈「森永牛奶糖炸雞脆薯」一份。