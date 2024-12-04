誰說披薩只能吃鹹的，螞蟻人的比薩「森永牛奶糖比薩」堤諾比薩重磅聯名！歲末年終就是要和親朋好友聚餐，享受年末的歡樂時光，這次堤諾比薩跨界和森永牛奶糖聯名，推出4款全新限定牛奶糖系列，從甜鹹交融的比薩到創意十足的炸雞脆薯，再到暖心治癒的奶茶，於12/5正式開賣勢必將掀起打卡美食話題。



▲▼ 堤諾比薩Ｘ森永牛奶糖聯名系列/堤諾比薩提供、WalkerLand窩客島整理



堤諾義大利比薩 森永牛奶糖系列

銷售期間：2024/12/5-2025/3/2 售完為止

品項、售價：

森永牛奶糖 蘋果乳酪比薩 (10吋厚片) $260

森永牛奶糖 馬茲卡邦比薩餃 $249

森永牛奶糖 炸雞脆薯 $149

森永牛奶糖奶茶 冰/熱 $120



堤諾義大利比薩 森永牛奶糖系列優惠

甜蜜四人套餐：原價2041元，限時83折特價1699元。

滿額贈活動：2024/12/5~2025/1/15，店內用餐滿859元並打卡分享，可獲贈「森永牛奶糖炸雞脆薯」一份。