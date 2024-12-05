炸雞控可以衝全家了！天氣變冷就會想要一直吃，全家這次推出多款暖心又暖胃的療癒美食，從加熱型的飯捲、烤飯糰到整桶抱著吃的炸雞桶，讓大家到樓下全家就能買一桌好料回家追劇。其中，炸雞桶更主打雞腿、雞腿排、雞翅任選，實現炸雞腿自由。而友善食光優惠也確定延伸到熟食區SOHOT炎選現烤點心，在下午五點後可享7折優惠，省錢之餘也能愛惜地球。
▲▼全家炸雞桶開賣，炸雞腿、炸雞腿排、炸雞翅任選 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理
全家這次以「冬日居酒屋」為概念，推出「淡麗清酒蒸蛤蜊烤飯糰」使用白鹿清酒調製醬汁，搭配七味唐辛子與甜花蛤，呈現鮮美層次感。「鮭魚炙燒明太子烤飯糰」主打濃厚海鮮風味，而「糖燻野郎炙燒牛烤飯糰」和「香辣醬雞肉烤飯糰」則結合炭烤與獨家醬料，提升風味層次。還有加熱型飯卷「日式明太子炙烤牛飯卷」、「松露乳酪德腸飯卷」兩款新品，早上吃熱騰騰的飯卷超療癒。
▲▼全家烤飯糰、加熱型飯卷新品推薦 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理
同時，全家針對年末聚會再次推出SOHOT炎選炸雞桶，辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅任選8支只要320元，想要整桶炸雞腿也不是問題。香脆外皮與多汁雞肉搭配特製香辣醬汁，讓人吃到狂舔手手。優惠活動只到12/24，想在家裡開炸雞派對就到樓下全家買。
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▲▼全家炸雞桶限時優惠只要320元/ 全家提供、WalkerLand窩客島整理
全家 加熱型飯卷新品
品項、售價：
日式明太子炙烤牛飯卷 49元
松露乳酪德腸飯卷 49元
優惠：即日起至12/10，全家會員享單件88折；搭配指定飲品享69元餐促優惠。
全家 日式烤飯糰新品
品項、售價：
淡麗清酒蒸蛤蜊烤飯糰 49元
鮭魚炙燒明太子烤飯糰 49元
糖燻野郎炙燒牛烤飯糰 49元
香辣醬雞肉烤飯糰 49元
優惠：即日起至12/10，全家會員享烤飯糰系列單件88折。
全家 桶裝炸雞
優惠：即日起至12/24，買指定炸物品項（辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅），任選8支享320元優惠。