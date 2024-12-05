炸雞控可以衝全家了！天氣變冷就會想要一直吃，全家這次推出多款暖心又暖胃的療癒美食，從加熱型的飯捲、烤飯糰到整桶抱著吃的炸雞桶，讓大家到樓下全家就能買一桌好料回家追劇。其中，炸雞桶更主打雞腿、雞腿排、雞翅任選，實現炸雞腿自由。而友善食光優惠也確定延伸到熟食區SOHOT炎選現烤點心，在下午五點後可享7折優惠，省錢之餘也能愛惜地球。



▲▼全家炸雞桶開賣，炸雞腿、炸雞腿排、炸雞翅任選 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理

