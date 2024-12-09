關島景點推薦「魚眼海洋公園 (Fish Eye Marine Park)」看夕陽超美！超長千呎海上步道延伸至海中，彷彿置身於動畫「神隱少女」場景中，漫步在海中央超浪漫；而這邊地點位在關島西邊，是全關島唯一的海底觀景設施，想要飽覽海底世界的神奇，絕對要來這邊。



▲▼關島景點推薦「魚眼海洋公園 (Fish Eye Marine Park)」超長千呎海上步道延伸至海中 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



關島旅遊景點推薦 魚眼海洋公園 FISH EYE MARINE PARK

關島景點推薦「魚眼海洋公園 (Fish Eye Marine Park)」位於Piti海灣，距離關島市中心僅約20分鐘車程。這片廣闊的海灣以其清澈湛藍的海水和豐富的海洋生態聞名，是關島最著名的潛水與浮潛地點之一。公園內的千呎海上步道橫跨整片海灣，成為遊客接近自然的絕佳途徑。推薦閱讀： 神隱少女海上列車在這！每天只有3班車次，京都預約制電車「天橋立丹後黑松號」肥美蟹腿配海岸線超享受。

▲▼關島景點推薦「魚眼海洋公園 (Fish Eye Marine Park)」距離關島市中心僅約20分鐘車程 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​步道上的涼亭提供休息與觀賞海景的空間，讓人隨時停下腳步，感受熱帶魚在珊瑚礁間穿梭的活潑景象，並沐浴在海風與陽光之中。來這邊不能錯過到海底觀景塔參觀，擁有360度環繞視野的建築，可以眺望整個海灣的壯麗景色，包括五彩斑斕的珊瑚礁、碧藍的海洋以及關島雄偉的山群，同時塔內設有空調，不用怕會太熱。▲▼關島景點推薦「魚眼海洋公園 (Fish Eye Marine Park)」不能錯過到海底觀景塔參觀 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而觀景塔下部的海底區域，則是公園的另一大特色。透過24扇透明觀景窗，讓大家可以近距離觀賞海底世界的多樣生態。這邊共有200多種魚類，都在這片保護完善的珊瑚花園中悠遊穿梭。每天還有專業潛水員現場餵魚表演，吸引成群熱帶魚圍聚在觀景窗外，讓人對海洋的神秘與生機讚嘆不已。▲關島景點推薦「魚眼海洋公園 (Fish Eye Marine Park)」共有24扇透明觀景窗 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝魚眼海洋公園不僅是一個可以探索自然的旅遊勝地，還提供了多種令人愉悅的配套設施，在公園旁也有自助餐可以享用，還有當地查莫洛人文化結合的餐廳秀，同時也有禮品店可以挑選特色手工藝品與紀念品，算是遊覽關島時必訪的地標性景點之一。如果大家有計劃到關島旅行，可別錯過這超美的景點囉。▲有計劃到關島旅行，可別錯過「魚眼海洋公園 (Fish Eye Marine Park)」超美的景點囉 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：818 North, Marine Corps Dr, Piti, 96915關島

營業時間：08:00–14:00, 17:00–21:00

門票：成人 16 美金、小孩 8 美金