為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 聖誕節壽司襪！超擬真壽司造型襪子 爭鮮GOGO外帶限定開賣。

聖誕節壽司襪！超擬真壽司造型襪子 爭鮮GOGO外帶限定開賣。

爭鮮 壽司 襪子 聖誕節 more
2024-12-11 17:50:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

這盒爭鮮不能吃！這次爭鮮推出超萌聖誕節禮物，在外帶限定的「爭鮮gogo」門市，推出以假亂真的「襪！是壽司」限量禮盒，以彩色襪子捲成壽司模樣，襪子上還有鮭魚、海苔、玉子燒的花色設計，超擬真壽司讓人會心一笑，打造壽司控專屬的聖誕襪。

推薦閱讀：三商巧福牛肉麵109元！三商巧福排骨免費送，身分證33優惠 雙12優惠一起衝。

▲▼爭鮮GOGO 「襪！是壽司」聖誕節壽司襪限量禮盒 / xxxxx提供、WalkerLand窩客島整理



壽司外帶專賣店「爭鮮gogo」，這次聖誕節推出超有梗「襪！是壽司」限量禮盒，內含兩款壽司造型襪子，趣味滿分。還原鮭魚壽司、花卷壽司的造型，不僅是交換禮物的亮點，更能成為日常穿搭的話題。這次聖誕節限定周邊「襪！是壽司」禮盒，即日起至在全台爭鮮gogo門市限定販售，消費不限金額就能用149元加購，粉絲一定要先搶。

▲▼爭鮮聖誕節壽司襪限量禮盒 販售方式 / xxxxx提供、WalkerLand窩客島整理

 

爭鮮GOGO 「襪！是壽司」限量禮盒

上市日期：即日起開賣，限量售完為止
販售方式：至爭鮮gogo門市不限金額消費即可享149元加購價，全台限量販售。
販售地點：限「爭鮮gogo」外帶門市販售(無迴台座位)

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#壽司
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
三商巧福牛肉麵109元！三商巧福排骨免費送，身分證33優惠 雙12優惠一起衝。
 編輯 張人尹
珍奶壽司太狂！爭鮮台味祭4大品牌、18款台味料理一次看，珍奶豆皮壽司、麻婆豆腐茶碗蒸、花好月圓冰超台。
 編輯 張人尹
爭鮮吃得到大星鰻壽司！爭鮮迴轉壽司「豪邁一本星鰻」浮誇開賣，再加碼「櫻桃鴨、天使紅蝦」小奢華壽司吃起來。
 編輯 張人尹
啤酒控一定要收！KIRIN Bar BEER推出粉絲團限定活動「曬照就能抽」節慶禮盒組，啤酒控家裡好像很需要這個玩具。
 編輯 李維唐
全家也有好吃貝果！全家行動購攜手好丘推出「限量貝果組合包」線上開賣，想吃好丘貝果、現貨供應不必等。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up