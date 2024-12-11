這盒爭鮮不能吃！這次爭鮮推出超萌聖誕節禮物，在外帶限定的「爭鮮gogo」門市，推出以假亂真的「襪！是壽司」限量禮盒，以彩色襪子捲成壽司模樣，襪子上還有鮭魚、海苔、玉子燒的花色設計，超擬真壽司讓人會心一笑，打造壽司控專屬的聖誕襪。



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▲▼爭鮮GOGO 「襪！是壽司」聖誕節壽司襪限量禮盒 / xxxxx提供、WalkerLand窩客島整理



爭鮮GOGO 「襪！是壽司」限量禮盒

壽司外帶專賣店「爭鮮gogo」，這次聖誕節推出超有梗「襪！是壽司」限量禮盒，內含兩款壽司造型襪子，趣味滿分。還原鮭魚壽司、花卷壽司的造型，不僅是交換禮物的亮點，更能成為日常穿搭的話題。這次聖誕節限定周邊「襪！是壽司」禮盒，即日起至在全台爭鮮gogo門市限定販售，消費不限金額就能用149元加購，粉絲一定要先搶。▲▼爭鮮聖誕節壽司襪限量禮盒 販售方式 / xxxxx提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：即日起開賣，限量售完為止

販售方式：至爭鮮gogo門市不限金額消費即可享149元加購價，全台限量販售。

販售地點：限「爭鮮gogo」外帶門市販售(無迴台座位)