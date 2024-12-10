牛肉麵控吃爆！三商巧福這次週年慶大回饋，同步搭上雙12優惠話題，針對經典「原汁牛肉麵」推出特價109元，此外如果身分證號碼有「33」，還能免費送滷香排骨。用最經典的三商巧福牛肉麵、三商巧福排骨，配著無限量的三商巧福酸菜，粉絲一次吃到爽。



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▲▼三商巧福牛肉麵優惠 對中身分證送滷排骨 / 三商巧福提供、WalkerLand窩客島整理



三商巧福 週年慶牛肉麵優惠

三商巧福賣爆40年的經典「原汁牛肉麵」，這次週年慶推出限時回饋，在12/10-12/18期間推出109元優惠價。三商巧福主打湯頭醇厚、牛肉嫩口，搭配Q彈麵條，還有無限量搭配的酸菜，這碗麵是許多人心中的回憶味道。不僅如此，紅燒排骨飯也同步特價109元，一樣優惠價吃起來。▲▼三商巧福牛肉麵 三商巧福紅燒排骨飯週年慶優惠 / 三商巧福提供、WalkerLand窩客島整理除了牛肉免之外，三商巧福再推身分證優惠，12/10-12/12期間，只要身分證號碼有「33」，憑身分證到全台三商巧福門市消費任一主餐，就能免費招待一份滷香排骨。如果不夠滿足，還有原汁牛肉麵或紅燒排骨飯，搭配韓國泡菜與中杯飲料，推出155元套餐價，相當於現省40元。▲▼三商巧福身分證優惠 對中33免費送滷香排骨 / 三商巧福提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/12/10-12/18

活動內容：

原汁牛肉麵 限時特價109元(原價165元)

紅燒排骨飯 限時特價109元(原價135元)



三商巧福 週年慶身分證優惠

活動期間：2024/12/10-12/12

活動內容：

只要身分證號碼中含有固定連續數字「33」（需連續，且不可跳號或交錯），持證件到門市消費任一主餐，就能免費獲得一份 滷香排骨。