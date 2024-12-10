為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 三商巧福牛肉麵109元！三商巧福排骨免費送，身分證33優惠 雙12優惠一起衝。

三商巧福牛肉麵109元！三商巧福排骨免費送，身分證33優惠 雙12優惠一起衝。

牛肉麵 排骨 三商巧福 酸菜 more
2024-12-10 19:54:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：三商巧福
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

牛肉麵控吃爆！三商巧福這次週年慶大回饋，同步搭上雙12優惠話題，針對經典「原汁牛肉麵」推出特價109元，此外如果身分證號碼有「33」，還能免費送滷香排骨。用最經典的三商巧福牛肉麵、三商巧福排骨，配著無限量的三商巧福酸菜，粉絲一次吃到爽。

推薦閱讀：雙12炸雞買一送一！拿坡里炸雞 三商炸雞雙12優惠買一送一開吃。

▲▼三商巧福牛肉麵優惠 對中身分證送滷排骨 / 三商巧福提供、WalkerLand窩客島整理



三商巧福賣爆40年的經典「原汁牛肉麵」，這次週年慶推出限時回饋，在12/10-12/18期間推出109元優惠價。三商巧福主打湯頭醇厚、牛肉嫩口，搭配Q彈麵條，還有無限量搭配的酸菜，這碗麵是許多人心中的回憶味道。不僅如此，紅燒排骨飯也同步特價109元，一樣優惠價吃起來。

▲▼三商巧福牛肉麵 三商巧福紅燒排骨飯週年慶優惠 / 三商巧福提供、WalkerLand窩客島整理


除了牛肉免之外，三商巧福再推身分證優惠，12/10-12/12期間，只要身分證號碼有「33」，憑身分證到全台三商巧福門市消費任一主餐，就能免費招待一份滷香排骨。如果不夠滿足，還有原汁牛肉麵或紅燒排骨飯，搭配韓國泡菜與中杯飲料，推出155元套餐價，相當於現省40元。

▲▼三商巧福身分證優惠 對中33免費送滷香排骨 / 三商巧福提供、WalkerLand窩客島整理

 

三商巧福 週年慶牛肉麵優惠

活動期間：2024/12/10-12/18
活動內容：
原汁牛肉麵 限時特價109元(原價165元)
紅燒排骨飯 限時特價109元(原價135元)
 

三商巧福 週年慶身分證優惠

活動期間：2024/12/10-12/12
活動內容：
只要身分證號碼中含有固定連續數字「33」（需連續，且不可跳號或交錯），持證件到門市消費任一主餐，就能免費獲得一份 滷香排骨。

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#牛肉麵
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
雙12炸雞買一送一！拿坡里炸雞 三商炸雞雙12優惠買一送一開吃。
 編輯 張人尹
109元吃牛肉麵尬酸菜！三商巧福原汁牛肉麵快閃優惠109元，2天再加碼「牛肉炸醬麵免費吃」手刀跟上。
 編輯 張人尹
第二晚1111元！和逸飯店‧台北民生館「11週年慶」1111元續住第二晚，7/12生日加碼第二晚免費入住。
 編輯 李維唐
三商巧福牛肉麵65折！三商巧福40週年「原汁牛肉麵」百元有找，對中身分證40再加碼送「滷排骨」免費吃。
 編輯 張人尹
買雞送餅！bb.q CHICKEN推出買bb.q半雞餐點送啾哇嘿喲小鬆餅「勞工限定優惠」，憑工作證、名片即可免費兌換。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up