麥當勞早餐有比司吉漢堡，竟然還有飲料自助吧！開箱「美國關島麥當勞」4大看點，這裡菜單不僅提供美式經典早餐「比司吉漢堡」，還有前陣子被搶破頭的「楓糖鬆餅漢堡」等，麥克雞塊也有6種雞塊醬料可選，而快樂兒童餐更是以迷你薯條盒搭配玩具。到關島旅行時，絕對要來麥當勞走一遭，感受不一樣的美式風情。



▲麥當勞早餐有比司吉漢堡，竟然還有飲料自助吧！開箱「美國關島麥當勞」4大看點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



早餐向來是麥當勞的強項，來到美國關島絕對要試試！先說「培根蛋起司比司吉漢堡 (Bacon, Egg & Cheese Biscuit)」鬆軟的比司吉夾上濃郁起司、蓬鬆的蛋和厚切培根，再配上一份金黃酥脆的薯餅超過癮。而「培根蛋起司楓糖鬆餅漢堡(Bacon, Egg & Cheese McGriddles)」則是台灣前陣子超夯的限定品項，楓糖香的鬆餅搭配培根、蛋與起司，甜鹹交織好過癮。



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▲「美國關島麥當勞」早餐不只有楓糖鬆餅漢堡，還有比司吉漢堡 / McDonald's Guam提供、WalkerLand窩客島整理

接著，麥克雞塊控也別錯過！這邊有六種不同風味的醬料，其中，「煙燻烤肉醬 (Tangy Barbeque Sauce)」以番茄醬為基底，帶有醋與甜味煙燻香氣，是經典搭配；「辛辣水牛醬 (Spicy Buffalo Sauce)」則充滿胡椒與奶油的辛辣風味，辣味逐漸累積，非常適合重口味的朋友。▲麥克雞塊控也別錯過！「美國關島麥當勞」共有六種不同風味的醬料 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而「奶油牧場醬 (Creamy Ranch Sauce)」融合了洋蔥與大蒜的香氣，質地濃郁順滑，讓人一口接一口；「蜂蜜芥末醬 (Honey Mustard Sauce)」融合蜂蜜與芥末，微酸微辣。至於「甜酸醬 (Sweet ’N Sour Sauce)」結合杏桃與水蜜桃的甜香，再帶點微微餘辣。接著，這邊與台灣不同的是，飲料採自助式服務，可自行拿杯裝飲。▲「美國關島麥當勞」飲料採自助式服務，可自行拿杯裝飲 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝除了常見的汽水，還有汽水冰沙、奶昔等選項。而「快樂兒童餐」則保留了最經典的快樂餐盒，裡面除了主餐，還附上迷你薯條盒與可愛的玩具，深受大小朋友喜愛。如果大家正在計畫一趟關島之旅，可別忘了走進麥當勞囉。▲▼「快樂兒童餐」保留了最經典的快樂餐盒，還附上迷你薯條盒與玩具 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝