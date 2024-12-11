被稱為「奶茶界的LV」精品奶茶品牌BLIKE，是許多懂喝、懂拍的飲料控口袋名單。這次BLIKE特別推出超奢華新品「搖滾拿鐵」，主打豐富配料、豐富口感層次，珍珠、咖啡凍、霜緹奶霜，以及經典奶茶通通喝得到，讓飲料控一杯就超滿足。



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▲▼BLIKE咀嚼系搖滾拿鐵 珍珠咖啡凍奶霜奶茶一次喝到 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



BLIKE 奶茶新品資訊

BLIKE精品奶茶這次為奶茶控、飲料控、咀嚼控推出新品「搖滾拿鐵」，主打多種層次風味，包含Q彈現煮珍珠、莊園特選咖啡凍，搭配斯里蘭卡烏瓦紅茶、白毫銀針，混搭出濃郁茶香。並且搭配日本中澤鮮奶油製成的絲滑霜緹，以及香草糖漿，打造豐富的口感層次，讓人喝起來超滿足。▲▼精品奶茶BLIKE新品 搖滾拿鐵 配料珍珠咖啡凍奶霜奶茶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝如果不是咀嚼控，BLIKE也特別推出輕盈版「輕搖拿鐵」，與搖滾拿鐵相同茶底、相同的霜緹奶霜，調整成更滑順的奶茶比例，沒有珍珠與咖啡凍，適合奶茶控挑戰。這次BLIKE兩款新品12/13起在台中店、台北延吉店同步開賣，奶茶控一定要喝過。▲▼BLIKE新奶茶 輕搖拿鐵 搖滾拿鐵販售資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2024/12/13

搖滾拿鐵：中杯180元

輕搖拿鐵：中杯140元

販售門市：全台BLIKE門市（台中店、台北延吉店）同步販售