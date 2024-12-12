不二糕餅蛋黃酥快閃板橋了！傳承至彰化老店不二坊的台中不二糕餅，鹹香微甜又帶有微酥的蛋黃酥，是無論何時都想吃一顆的超人氣名店。這次在浪漫聖誕月快閃板橋大遠百，不僅帶來經典蛋黃酥，還加碼推出新甜點「巧克力福令卡」，和義大利精品巧克力AMEDEI聯名的新口味，開幕前三天免費送大家試吃，等新北耶誕城亮燈前就先到板橋大遠百搶不二糕餅。



▲▼不二糕餅蛋黃酥快閃板橋，新聯名巧克力福令卡免費吃/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



不二糕餅 板橋大遠百快閃櫃

檔期時間：2024/12/20(五)-2025/01/27(一)

快閃櫃地點：板橋大遠百B1F綠洲區(三鐵共構手扶梯旁)

販售品項/售價：

蛋黃酥 (6入) 450元

蛋黃酥 (12入) 900元

小茶蛋 (7入) 410元 (3入蛋黃酥+4入茶鳳黃)

小月綜 (6入) 410元 (3入蛋黃酥+3入檸月酥)

巧克力福令卡 (8入) 330元

大紙袋 10元︱小紙袋 5元︱保冷袋 120元



注意事項：只開放現場排隊購買，不提供宅配、不提供來電預約。



不二糕餅x AMEDEI 巧克力福令卡

檔期時間：2024/12/13(五)-2025/01/05(日)

數量：限量8000盒

商品內容物：巧克力福令卡8入

商品售價：台中門店$280/盒；板橋大遠百快閃櫃$330/盒

販促活動：活動期間於台中門店現場、或板大快閃櫃現場購買任乙盒糕餅，即可現折$20加價購「巧克力福令卡」乙盒。

注意事項：台中門店12/13(五)開賣、板橋大遠百快閃櫃12/20(五)開賣。