不二糕餅蛋黃酥快閃板橋了！傳承至彰化老店不二坊的台中不二糕餅，鹹香微甜又帶有微酥的蛋黃酥，是無論何時都想吃一顆的超人氣名店。這次在浪漫聖誕月快閃板橋大遠百，不僅帶來經典蛋黃酥，還加碼推出新甜點「巧克力福令卡」，和義大利精品巧克力AMEDEI聯名的新口味，開幕前三天免費送大家試吃，等新北耶誕城亮燈前就先到板橋大遠百搶不二糕餅。
▲▼不二糕餅蛋黃酥快閃板橋，新聯名巧克力福令卡免費吃/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
這次不二糕餅將於12/20～明年01/27期間限定快閃板橋大遠百，是抓住新北耶誕城最後尾巴，再加上春節送禮的需求，為板橋人帶來最經典的神級蛋黃酥。快閃店將販售6入、12入蛋黃酥禮盒，酥香餅皮包裹鹹蛋黃的濃郁鹹香與細緻香甜的烏豆沙，絕妙比例讓人一試成主顧。此外，也建議大家試試「小茶蛋」、「小月綜」兩款禮盒，蛋黃酥分別搭上茶鳳凰、檸月酥，一次享受兩種人氣糕餅。
▲▼不二糕餅蛋黃酥快閃板橋大遠百/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
除了蛋黃酥之外，超搶手的台式馬卡龍「福令卡」也推出全新聯名巧克力口味，和義大利精品巧克力AMEDEI合作，內餡以AMEDEI黑巧克力、無糖可可粉和法國發酵奶油調配而成，口感層次豐富，苦甜中帶有酒香般的回甘滋味，限量8000盒，更在首三日提供每日100顆免費贈送，吸引甜點控提前排隊預訂。
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▲▼不二糕餅蛋黃酥快閃板橋，新巧克力福令卡免費吃/ 不二糕餅提供、WalkerLand窩客島整理
不二糕餅 板橋大遠百快閃櫃
檔期時間：2024/12/20(五)-2025/01/27(一)
快閃櫃地點：板橋大遠百B1F綠洲區(三鐵共構手扶梯旁)
販售品項/售價：
蛋黃酥 (6入) 450元
蛋黃酥 (12入) 900元
小茶蛋 (7入) 410元 (3入蛋黃酥+4入茶鳳黃)
小月綜 (6入) 410元 (3入蛋黃酥+3入檸月酥)
巧克力福令卡 (8入) 330元
大紙袋 10元︱小紙袋 5元︱保冷袋 120元
注意事項：只開放現場排隊購買，不提供宅配、不提供來電預約。
不二糕餅x AMEDEI 巧克力福令卡
檔期時間：2024/12/13(五)-2025/01/05(日)
數量：限量8000盒
商品內容物：巧克力福令卡8入
商品售價：台中門店$280/盒；板橋大遠百快閃櫃$330/盒
販促活動：活動期間於台中門店現場、或板大快閃櫃現場購買任乙盒糕餅，即可現折$20加價購「巧克力福令卡」乙盒。
注意事項：台中門店12/13(五)開賣、板橋大遠百快閃櫃12/20(五)開賣。