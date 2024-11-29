被稱為最難搶鮮奶麻糬的「方人也鮮奶麻糬」在板橋江子翠開首間實體店了！只要是麻糬控就一定有追過方人也鮮奶麻糬餐車，原先以餐車形式在各地快閃的方人也，在今年終於選在板橋江子翠捷運站出口旁定居，開設首間實體店舖，帶有日式茶屋風格的店面，即便是走過路過、也會忍不住停下腳步買一份招牌麻糬回家。
▲▼板橋江子翠站甜點新開店「方人也鮮奶麻糬」首間實體店 / WalkerLand窩客島整理提供。
首間實體體店鋪插旗江子翠站旁，出捷運站走路不到一分鐘即可抵達，招牌厚乳片狀鮮奶麻糬一定要先搶，淡淡的鮮奶香氣和Ｑ彈不黏牙的口感，一片12份搭配花生糖粉，不小心就整合吃光光。另一款包餡麻糬則是有八種口味，包括經典不敗的花生、芝麻、紅豆，和創意發想的抹茶、巧克力、椰香、醇濃生巧和特濃抹茶等，讓人選擇障礙發作。並設計全新抽屜式拉盒，方便大家品嚐。
▲▼板橋江子翠站甜點「方人也鮮奶麻糬」厚乳片狀鮮奶麻糬必搶/ WalkerLand窩客島整理提供。
店內除了販售招牌鮮奶麻糬，更首度推出茶飲系列，嚴選台灣在地茶為基底研發出純茶和特調茶兩大系列、4款茶品，現場設置飲品五感體驗區，在製作飲料的時候，會請客人站在吧檯前，一邊製作、一邊介紹的過程，中途也會提供聞香等體驗。
▲▼方人也鮮奶麻糬 板橋江翠店推出限定茶飲 / WalkerLand窩客島整理提供。
純茶系列有輕度發酵的台灣烏龍茶帶有稻米香氣的「龍吟」，和日式煎茶手法調製再加上蜂蜜烘製的「蜂聆」。後者特調茶則是有噴上茉莉花香的「花語蜂聆」，和加入玫瑰鹽特調的「雪山龍吟」，老闆還建議隱藏版吃法，將片狀鮮奶麻糬沾一下「雪山龍吟」上的厚奶泡，別有一番滋味。不定期還會提供試飲，無論哪一款茶飲搭上鮮奶麻糬都讓你下午茶療癒加倍。
推薦閱讀：12強冠軍買一送一吃甜點！京町山本屋日式糰子、北海道冰淇淋都有。
▲▼方人也鮮奶麻糬 板橋江翠店不定期有試飲活動 / WalkerLand窩客島整理提供。
方人也鮮奶麻糬 板橋江翠店
電話： 02 8258 6699
地址：新北市板橋區雙十路三段20號
營業時間：12:30~20:30，週一休