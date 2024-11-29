被稱為最難搶鮮奶麻糬的「方人也鮮奶麻糬」在板橋江子翠開首間實體店了！只要是麻糬控就一定有追過方人也鮮奶麻糬餐車，原先以餐車形式在各地快閃的方人也，在今年終於選在板橋江子翠捷運站出口旁定居，開設首間實體店舖，帶有日式茶屋風格的店面，即便是走過路過、也會忍不住停下腳步買一份招牌麻糬回家。



▲▼板橋江子翠站甜點新開店「方人也鮮奶麻糬」首間實體店 / WalkerLand窩客島整理提供。



方人也鮮奶麻糬 板橋江翠店

電話： 02 8258 6699

地址：新北市板橋區雙十路三段20號

營業時間：12:30~20:30，週一休

