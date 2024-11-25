中華隊勇奪12強冠軍戰擊敗日本摘金就是狂！為了慶賀中華隊隊史上首金，京町山本屋推出三天快閃買一送一優惠，無論是在榕錦時光生活園區本店，還是在誠品松菸快閃店，都有招牌甜點限時優惠，用經典日式糰子和香濃的北海道牛奶冰淇淋買一送一，帶給球迷雙重驚喜。



▲▼京町山本屋 買一送一中華隊冠軍優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。



京町山本屋 買一送一中華隊冠軍優惠

活動時間：2024年11月25日至27日

京町山本屋 本店：七款經典糰子買一送一（擇價低者贈送）

京町山本屋 誠品生活松菸 快閃店：北海道牛奶冰淇淋買一送一



京町山本屋 本店

地址：台北市大安區金華街143號 （榕錦時光生活園區）

電話：02-23910206