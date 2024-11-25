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12強冠軍買一送一吃甜點！京町山本屋日式糰子、北海道冰淇淋都有。

京町山本屋 買一送一 中華隊 12強 more
2024-11-25 19:18:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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中華隊勇奪12強冠軍戰擊敗日本摘金就是狂！為了慶賀中華隊隊史上首金，京町山本屋推出三天快閃買一送一優惠，無論是在榕錦時光生活園區本店，還是在誠品松菸快閃店，都有招牌甜點限時優惠，用經典日式糰子和香濃的北海道牛奶冰淇淋買一送一，帶給球迷雙重驚喜。

▲▼京町山本屋 買一送一中華隊冠軍優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。



於即日起至11/27期間，至台北榕錦時光生活園區的「京町山本屋 本店」，享有經典糰子買一送一，包括抹茶、紅豆、京都味噌黃豆粉等，Ｑ彈的糰子全口味任選通通有。另外，若是在誠品生活松菸 快閃店的話，則是有北海道牛奶冰淇淋買一送一，每杯香濃奶香的甜蜜滋味，每日數量有限，售完為止，喜歡甜點的朋友絕對不要錯過。

推薦閱讀：12強冠軍買一送一日！29間飲料買一送一 早午餐買一送一。

▲▼京町山本屋 日式糰子、北海道牛奶霜淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供。

京町山本屋 買一送一中華隊冠軍優惠

活動時間：2024年11月25日至27日
京町山本屋 本店：七款經典糰子買一送一（擇價低者贈送）
京町山本屋 誠品生活松菸 快閃店：北海道牛奶冰淇淋買一送一

京町山本屋 本店
地址：台北市大安區金華街143號 （榕錦時光生活園區）
電話：02-23910206

 

 

 

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