中華隊勇奪12強冠軍戰擊敗日本摘金就是狂！為了慶賀中華隊隊史上首金，京町山本屋推出三天快閃買一送一優惠，無論是在榕錦時光生活園區本店，還是在誠品松菸快閃店，都有招牌甜點限時優惠，用經典日式糰子和香濃的北海道牛奶冰淇淋買一送一，帶給球迷雙重驚喜。
▲▼京町山本屋 買一送一中華隊冠軍優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。
於即日起至11/27期間，至台北榕錦時光生活園區的「京町山本屋 本店」，享有經典糰子買一送一，包括抹茶、紅豆、京都味噌黃豆粉等，Ｑ彈的糰子全口味任選通通有。另外，若是在誠品生活松菸 快閃店的話，則是有北海道牛奶冰淇淋買一送一，每杯香濃奶香的甜蜜滋味，每日數量有限，售完為止，喜歡甜點的朋友絕對不要錯過。
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▲▼京町山本屋 日式糰子、北海道牛奶霜淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供。
京町山本屋 買一送一中華隊冠軍優惠
活動時間：2024年11月25日至27日
京町山本屋 本店：七款經典糰子買一送一（擇價低者贈送）
京町山本屋 誠品生活松菸 快閃店：北海道牛奶冰淇淋買一送一
京町山本屋 本店
地址：台北市大安區金華街143號 （榕錦時光生活園區）
電話：02-23910206