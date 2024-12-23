被稱為內湖最強員工餐廳，橘子集團旗下員工餐廳「普橘島」一直讓許多上班族羨慕。只服務員工的「普橘島」一天四餐都讓員工們吃得飽飽、吃得很驚喜，而且吃到很想打卡放在IG炫耀。這次窩客島帶你開箱最狂員餐「普橘島」的隱藏版私廚，就算吃不到也不怕，這次還有「普橘島全新食譜書」把你家變成普橘島。



▲▼橘子集團員工餐廳 普橘島美食與私廚料理 客座晚宴推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



出版日：113年 12月 19日

售價：台幣$ 550 元 / 港幣$ 183元

首刷限量活動：特定通路贈送「gama island甘蔗環保杯」

購書網址：

台灣角川：https://lihi2.com/feZOG

博客來：https://reurl.cc/Nbqk0x

金石堂：https://reurl.cc/1X0Q49

誠品線上：https://reurl.cc/M6X7ZW

momo：https://reurl.cc/d1mDx2



現在WalkerLand窩客島和「台灣角川」合作，要送你普橘島新書「天堂秘廚2：私廚79道秘笈，美味與健康的完美平衡」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

活動問題：

橘子集團的員工餐廳「普橘島」不只員工餐，私廚料理、客座料理也讓許多吃貨羨慕。



請問：關於這次新書「天堂秘廚2」總共收錄多少道普橘島料理？





活動贈品：

◎ 普橘島新書「天堂秘廚2」 乙 份 共 3 名

活動時間：2024-12-13 03:54~2024-12-31 23:59

得獎公佈：2025-01-02 17:00 公佈於 窩客島個人主頁

注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。

(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。

(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。

(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。

(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。

(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。

(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。



特別說明：

目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。

請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。

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