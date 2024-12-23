被稱為內湖最強員工餐廳，橘子集團旗下員工餐廳「普橘島」一直讓許多上班族羨慕。只服務員工的「普橘島」一天四餐都讓員工們吃得飽飽、吃得很驚喜，而且吃到很想打卡放在IG炫耀。這次窩客島帶你開箱最狂員餐「普橘島」的隱藏版私廚，就算吃不到也不怕，這次還有「普橘島全新食譜書」把你家變成普橘島。
▲▼橘子集團員工餐廳 普橘島美食與私廚料理 客座晚宴推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
普橘島作為員工餐廳，每天提供早餐、午餐、下午茶、晚餐總共4餐，不只是每天都有不同菜色變化，還會傾聽員工「橘人」的心聲，推出夢幻點心如「黑白大廚」的栗子提拉米蘇，讓人天天都要設鬧鐘、準時搶才吃得到。不只如此，埋有超限量隱藏版「客座／作Guests House」奢華晚宴，直接把員工餐廳變成頂級私廚，普橘島入夜後又更夢幻升級。
▲▼橘子集團員工餐點 及普橘島「客座／作Guests House」晚宴推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
與員餐不同，「客座／作Guests House」提供更精緻、更有創意的料理，也有讓人會心一笑的可愛主題。如在「樓逼搭」系列私廚菜單中，結合台灣小吃和熱炒文化。私廚把「皮蛋豆腐」變成炸春捲、「花生捲冰淇淋」變成可麗餅搭配花生糖與芋仔冰。還有不想教你怎麼吃的「招牌米糕」，一次提供肉鬆、東泉甜辣醬、櫻花蝦、油封蛋黃等7種不同配料，不只讓你吃得澎湃、更有超多變化。
▲▼橘子集團員工餐廳 普橘島美食私廚料理 客座晚宴推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
就算吃不到「普橘島員工餐」、搶不到「普橘島私廚料理」也不怕，這次台灣角川特別推出《天堂秘廚2：私廚79道秘笈，美味與健康的完美平衡》普橘島全新食譜書，集結79道經典美味，從創意餐點、私廚料理到客座Fine Dining，首次揭露「最狂員工餐廳」的頂尖烹飪秘訣，讓粉絲們在家也能享受頂級饗宴，把自己家變成普橘島私廚。
▲橘子集團員工餐廳 普橘島美食私廚料理 客座晚宴推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
其中，《天堂秘廚2：私廚79道秘笈，美味與健康的完美平衡》收錄包含創意料理、蛋糕甜點、普橘島特調飲品，此外還有奢華版私廚料理，匯聚吳昇蓉、沈衣瀅、張晉逸等名廚的拿手好菜與廚師的創作故事。而夢幻的客座菜單也收錄在這次食譜中，把最強員餐用一本食譜就搬回家。
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▲《天堂秘廚2：私廚79道秘笈，美味與健康的完美平衡》客座菜單收錄79道 / 台灣角川提供、WalkerLand窩客島整理
天堂秘廚2：私廚79道秘笈，美味與健康的完美平衡
出版日：113年 12月 19日
售價：台幣$ 550 元 / 港幣$ 183元
首刷限量活動：特定通路贈送「gama island甘蔗環保杯」
購書網址：
台灣角川：https://lihi2.com/feZOG
博客來：https://reurl.cc/Nbqk0x
金石堂：https://reurl.cc/1X0Q49
誠品線上：https://reurl.cc/M6X7ZW
momo：https://reurl.cc/d1mDx2
現在WalkerLand窩客島和「台灣角川」合作，要送你普橘島新書「天堂秘廚2：私廚79道秘笈，美味與健康的完美平衡」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
活動問題：
橘子集團的員工餐廳「普橘島」不只員工餐，私廚料理、客座料理也讓許多吃貨羨慕。
請問：關於這次新書「天堂秘廚2」總共收錄多少道普橘島料理？
活動贈品：
◎ 普橘島新書「天堂秘廚2」 乙 份 共 3 名
活動時間：2024-12-13 03:54~2024-12-31 23:59
得獎公佈：2025-01-02 17:00 公佈於 窩客島個人主頁
注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
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