蠟筆小新鐵粉真的要尖叫了！深受小新喜愛的經典零食「巧克比」，繼經典可可風味於市場引發搶購熱潮後，於即日起正式推出全新草莓風味版本。這款夢幻新品搶先於家樂福、康是美等實體通路販售，每盒限定價59元。要用可愛粉紅色浪漫包裝與療癒造型，搶攻鐵粉的必買清單。





「巧克比」是小新生活中不可或缺的零食，從動畫中的鱷魚阿山包裝到現實中的星星造型餅乾，始終為粉絲帶來歡樂與美味回憶。2024年3月，由萬代南夢宮代理推出的可可風味巧克比一上市便掀起熱潮，其濃郁的奶香搭配豐富的巧克力層次，迅速成為大人與小孩都愛不釋手的零食。而全新登場的草莓風味巧克比則更進一步，以粉嫩的外觀與甜美的口感征服消費者味蕾。草莓風味餅乾不僅散發天然草莓香氣，入口更是甜而不膩，細膩柔滑的質地讓人一口接一口，停不下來。



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蠟筆小新草莓風味巧克比

除了絕佳的口感，草莓風味巧克比還融入了充滿療癒感的鱷魚阿山元素。這隻來自「蠟筆小新」動畫的可愛角色，如今坐擁滿滿草莓的夢幻背景，與粉嫩的包裝設計相得益彰。不僅如此，每盒巧克比還隨機附贈一款角色貼紙，總共包含20款不同造型，涵蓋了春日部防衛隊、雙葉幼稚園師長、野原一家人，甚至還有動感超人、康達姆機器人與肥嘟嘟左衛門等經典角色。這些角色貼紙的設計趣味橫生，其中更有5款特別版的閃鑽貼紙，為粉絲增添更多收集的樂趣。隨著聖誕節的腳步越來越近，草莓風味巧克比更成為派對必備的點心與送禮佳品。其粉紅色調浪漫包裝為節慶氛圍增色不少，不論是作為派對桌上的吸睛零食，還是送給親友的溫馨禮物，都展現了精緻又暖心的節日氣氛。這款餅乾不僅在味覺上帶來驚喜，更藉由蠟筆小新角色所傳遞的溫暖與幽默感，讓人仿佛置身於動畫中的童趣世界。

通路：家樂福與康是美等通路上架

建議售價：59元

隨盒角色貼紙收集：每盒巧克比隨機附贈一款《蠟筆小新》角色貼紙，共有20種造型。貼紙涵蓋春日部防衛隊、野原一家人、動感超人等經典角色。提供5款稀有閃鑽版貼紙，增添收藏趣味。