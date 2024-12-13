咖啡與調酒愛好者迎來年度盛事！日本福岡的知名潮流咖啡品牌「NO COFFEE」攜手台灣國際級隱藏系酒吧 T.C.R.C.推出主題為「NO COCKTAIL NO LIFE」的跨界聯名企劃。為期四天限定活動將於2024年12月19日至22日，在台北新光三越南西店三館華麗登場，將咖啡與調酒的多元魅力融入都市生活，引領全新「酒咖」潮流風尚。



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▲▼NO COFFEE攜手T.C.R.C.推出NO COCKTAIL NO LIFE聯名活動，咖啡與調酒夢幻聯名 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理



NO COFFEE 自2015年創立於日本福岡，以「Life with good coffee」為品牌核心理念，致力於將咖啡與潮流生活方式結合。透過持續不斷的跨界合作，NO COFFEE 為品牌注入了豐富的創意活力。此次與 T.C.R.C. 的合作，更將咖啡哲學與調酒藝術相互碰撞，打造出具有文化深度與創意張力的聯名作品。▲這次聯名企劃推出三款限定調酒與一款無酒精飲品 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理T.C.R.C.（The Checkered Record Club）創立於2009年，是台灣第一間榮登「亞洲50大酒吧」的隱藏系酒吧，其位於台南中西區幽靜巷弄中，融合古城文化底蘊與現代創新調酒風格而聞名國際。酒吧主理人黃奕翔（阿翔）更是台灣調酒界的重要代表人物，2024年榮獲「Bartender’s Bartender」年度大獎，成為國際調酒界的焦點人物。這次與 NO COFFEE 的合作，正是基於雙方對「生活中美好飲品」的共同熱愛，並以「NO COCKTAIL NO LIFE」為主軸，將府城文化與國際潮流完美結合，呈現一場前所未有的味覺盛宴。▲這次聯名企劃推出三款限定調酒與一款無酒精飲品 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理這次聯名企劃推出三款限定調酒與一款無酒精飲品，將兩大品牌的核心精神融入每一杯作品。例如，「南京西路上的新美街」以衣索比亞耶加雪菲咖啡豆融合台南特有的鐵觀音與洛神花，重現古都台南的街巷風情。「NO COCKTAIL NO LIFE」則用芭樂與威士忌的酸甜滋味搭配桂花與梅酒，展現台灣熱帶水果與西方烈酒的完美交融。而無酒精飲品「城市的暮光」以桑椹與李鹹湯為基底，帶來多層次的清爽口感，適合任何場合。「TCRC冰茶」則是濃縮版的長島冰茶，復刻 T.C.R.C. 經典大杯調酒，傳遞歡樂與驚喜。▲這次聯名企劃推出三款限定調酒與一款無酒精飲品 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理現場活動不僅聚焦飲品，還邀請了知名 DJ 團體與 44bit 四四拍唱片行現場演出，透過強烈的節奏與多樣曲風炒熱氣氛。這次更特邀日本街頭塗鴉藝術家 ASERK 貢獻創意，透過象徵台南暖陽與台北霓虹燈的橘色，營造出鮮明的視覺印象。這抹橘色成為文化交流的象徵，完美詮釋 T.C.R.C. 的古城韻味與 NO COFFEE 的潮流都會感。▲為紀念這次聯名合作，雙方推出多款限量周邊商品 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理為紀念這次聯名合作，雙方推出多款限量周邊商品，包括設計感十足的聯名 T-shirt、硬頂刺繡棒球帽、六入泡泡貼紙組合及塗鴉鑰匙圈，兼具實用性與收藏價值。這些周邊商品不僅是活動的紀念品，更展現品牌間深厚的創意連結。這次聯名活動不僅僅是一場味覺與藝術的饗宴，更是一場生活方式的盛典。NO COFFEE 與 T.C.R.C. 透過這次合作傳遞了「LIFE WITH GOOD DRINKS」的共同理念。無論是咖啡迷、調酒愛好者，還是熱衷潮流生活的參與者，都能在這場聯名活動中找到屬於自己的靈感與驚喜。▲▼NO COFFEE 與 T.C.R.C. 透過這次合作傳遞了「LIFE WITH GOOD DRINKS」的共同理念 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理

NO COCKTAIL NO LIFE

活動地點：新光三越 台北南西三館 一樓 (台北市中山區南京西路15號)

活動時間：

12/19 16:30-21:30

12/20 16:30-23:00

12/21 15:30-23:00

12/22 15:30-21:30

限定商品

NO COCKTAIL T-shirt $1380

NC可調式硬頂刺繡棒球帽 $1280

NC塗鴉藝術泡泡貼紙組合(六入) $450

NC塗鴉鑰匙圈 $350

本次聯名商品均為限量，將於12/17 (二) 11:00 NO COFFEE 官網以及實體店同步販售。

官網：https://www.nocoffee.com.tw/