2024承億亞灣藝術節將於聖誕節前夕隆重登場，由承億集團攜手旗下五星級飯店「承億酒店TAi Urban Resort」與藝術公司「承藝術」共同打造，成為高雄年度最具規模的藝術盛事。本次活動規劃了兩大展區，分別是承億酒店舉辦的「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」以及高雄港旅運中心的特展「藝術大入港：漫波」，並搭配一系列精彩活動，吸引來自台灣、日本與韓國的百位藝術家參與。活動不僅免費入場，還將高雄亞灣區打造成國際化的藝術交流平台，為旅人與當地居民帶來一場文化饗宴。



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▲▼亞洲插畫展、跨國藝術派對、慈善義賣免費參觀活動完整攻略 / 承億酒店TAi Urban Resort提供、WalkerLand窩客島整理



第三屆亞洲插畫藝術博覽會將於12/20至12/22在承億酒店14樓與15樓展開。本屆活動以「走進我的藝術主場」為主題，鼓勵觀者將藝術融入日常生活，成為生活中的收藏家。展覽期間，酒店的客房將化身為40個藝術展間，共邀百位藝術家參展，更首次與韓國「微風藝博會」聯名合作，帶來數十位韓國藝術家的精彩創作。此外，特邀藝術家與新銳亮點藝術家，包括渡邉香織、潘奕丞、朱緹等，將呈現極具創意與多元化的作品，展現亞洲藝術的獨特魅力。大會也特別支持慈善公益，IDEAs Taiwan攜手高雄美國學校，舉辦「藝術與愛的力量」義賣展，展出85位藝術家的106幅作品，並將收益捐助罕病病友協會。▲▼第三屆亞洲插畫藝術博覽會將於12/20至12/22在承億酒店14樓與15樓展開 / 承億酒店TAi Urban Resort提供、WalkerLand窩客島整理同時，高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」展期從12月20日延續至2025年2月2日，長達45天。展覽邀請台日6位知名藝術家，包括飯川雄大、寧芮潔等，以「漫波」為主題，邀請觀眾在高雄港的溫暖日光下漫步，感受藝術與海港景致的完美結合。特別值得關注的是，藝術家寧芮潔將於開展當日下午進行一場令人驚豔的行為藝術表演，成為展覽的亮點之一。▲展覽邀請台日6位知名藝術家，包括飯川雄大、寧芮潔等，以「漫波」為主題，邀請觀眾在高雄港的溫暖日光下漫步 / 承億酒店TAi Urban Resort提供、WalkerLand窩客島整理此外，活動開幕當晚將於承億酒店24樓池畔酒吧舉辦藝術派對之夜，結合美食與藝術的雙重享受。派對與2024米其林推薦餐廳Papillon聯名合作，由法國米其林主廚Fabien Vergé與調酒師Anson聯手打造限定藝術調酒與精緻小點，為賓客帶來獨一無二的味蕾體驗。購買「承億藝術之友」尊榮票的民眾更可享受貴賓預展時段、專屬貴賓室服務及池畔派對入場資格，體驗尊榮禮遇。為吸引更多民眾參與，主辦單位宣布雙展區開放免費兌票入場，承億酒店更推出住宿與餐飲優惠，增添參與者的藝術體驗。本次活動不僅帶動高雄的藝術氛圍，更透過國際化與公益元素，讓藝術成為跨越國界的交流語言，展現高雄作為文化城市的獨特魅力。▲活動開幕當晚將於承億酒店24樓池畔酒吧舉辦藝術派對之夜，結合美食與藝術的雙重享受 / 承億酒店TAi Urban Resort提供、WalkerLand窩客島整理

承億酒店「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」

貴賓預展時間：12月20日（五）12:00-15:00

公眾開放時間：

12月20日（五）15：00－20：00

12月21日（六）10：00－20：00

12月22日（日）10：00－20：00

地點：承億酒店7／14／15／25F (高雄市前鎮區林森四路189號)

入場方式：

1、現場加入承億酒店LINE會員，即可免費兌換展會紀念票入場，憑票可享承億酒店住宿及餐飲優惠

2、線上購入「承億藝術之友」票券(隨買隨進，最後入場時間為19:30)

購票連結https://www.accupass.com/event/2411210946394357323350



高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」

日期：2024年12月20日至2025年2月2日

時間：11：00－18：00

地點：高雄港旅運中心（高雄市苓雅區海邊路5號）

入場方式：免門票



2024承億亞灣藝術節 貴賓之夜藝術派對

日期：12月20日（五）

時間：19：30－21：30（19：00－19：30開放入場）

地點：承億酒店24樓高空池畔旁(高雄市前鎮區林森四路189號)

入場方式：線上購入「承億藝術之友」票券(隨買隨進，最後入場時間為19:30)

購票連結https://www.accupass.com/event/2411210946394357323350



2024承億亞灣藝術節系列講座與工作坊

地點：承億酒店7F承風書店(高雄市前鎮區林森四路189號)

日期＆時間：

12月21日（六）13：00－15：00 王妤璇－《種子和風》，繪畫裡的奇幻自然

12月21日（六）16：00－18：00 馬尼尼為－詩性漫畫與《今生好好愛動物》

12月22日（日）13：30－14：30 Avocado Art Lab－科技與藝術的共舞：數位創作後，實體輸出如何塑造藝術價值

12月22日（日）14：00－16：00 伍芯儀Lalahabi－「小願望」色鉛筆工作坊

入場方式：免門票，報名連結https://www.accupass.com/eflow/ticket/2411210946394357323350