關島自由行「Bikini Island Club 比基尼島」預約看這邊！提到關島自由行，怎少得了水上活動體驗？關島旅遊推薦「Bikini Island Club 比基尼島」地點位在關島南端可可潟湖（Cocos Lagoon），不僅可以自己騎水上摩托車、搭乘香蕉船玩耍，還能在IG熱搜地標的海上鞦韆打卡拍照，喜歡海邊美景的朋友可別錯過。



▲▼關島旅遊一定要去的水上活動！關島自由行「Bikini Island Club 比基尼島」預約看這邊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



關島自由行 Bikini Island Club 比基尼島俱樂部

關島旅遊推薦「Bikini Island Club 比基尼島」坐落於關島最美的潟湖之一，這邊以清澈的海水和豐富的海洋生態聞名。在這片遼闊的碧海中，遊客可以從碼頭眺望遠方的大海和島嶼，隨著快艇前進，映入眼簾的是藍綠交錯的海洋漸層。推薦閱讀： 住宿送浮潛、風帆體驗！關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」逾70設施免費玩，飯店後面就是海灘。 ▲▼關島旅遊推薦「Bikini Island Club 比基尼島」坐落於關島最美的潟湖之一 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​而這邊的水上活動也相當豐富多元！不管是「自駕水上摩托車」、「搭乘香蕉船體驗」一路騎乘來回約16公里，徜徉在大海上超幸福。此外還有「浮潛」與「海豚觀賞」等適合親子的行程，看著珊瑚礁間五彩斑斕的熱帶魚，和偶爾現身的綠蠵龜讓人流連忘返。▲▼關島旅遊推薦「Bikini Island Club 比基尼島」不只可以自駕水上摩托車，還能搭乘香蕉船體驗 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝最後，在海中央的絕美「海上鞦韆」也別錯過，這座坐落於淺灘上的夢幻裝置，成為網美們的拍照秘境。最後玩累了，這邊還有供餐服務，讓大家不用再跑到大老遠吃飯。如果大家最近有計畫到關島旅行，可要記得把這行程規劃進去，別錯過這跟海洋親近的好機會了。▲▼關島旅遊推薦「Bikini Island Club 比基尼島」這邊還有供餐，可以不用再跑出去吃飯 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：LOT5 448 CHALAN KANTON TASI, Malesso', 96916關島

營業時間：09:00–17:00