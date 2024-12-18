來關島不能不吃蝦料理！關島餐酒館「Beachin' Shrimp」全菜單以蝦料理為主，不僅有超奢華的「龍蝦堡(Lobster Roll)」、網友超推的「椰子炸蝦 (Coconut Shrimp)」，還有熬製十小時的秘製辣湯「招牌蝦拉麵 (Beachin’ Shrimp Soup)」等，來關島可不能錯過。而他們家共有三間分店，現在就一起來看看。



▲▼關島餐酒館「Beachin' Shrimp」推薦菜單：龍蝦堡(Lobster Roll)、椰子炸蝦 (Coconut Shrimp) / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​





關島餐酒館「Beachin' Shrimp」在全關島共有三家分店，每家皆是以海岸風格做設計，木質調的設計加上寬敞的座位，來這邊還能保持著度假的氛圍。這邊菜單每道主餐價格多落在 10 至 14 美元之間，以蝦料理為核心，每季也會結合龍蝦、螃蟹等，推出不同限定料理。



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▲▼關島餐酒館「Beachin' Shrimp」在全關島共有三家分店，每家皆是以海岸風格做設計 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​





關島餐酒館「Beachin' Shrimp」以蝦子料理為主軸，打造了一系列經典且創新的菜色。其中，最受歡迎的菜品絕對是「椰子炸蝦 (Coconut Shrimp)」，炸得酥脆的外皮裹上椰香，一口咬下彷彿置身度假島嶼，難怪是Google評論中的熱門推薦。



▲▼關島餐酒館「Beachin' Shrimp」以蝦子料理為主軸，打造了一系列經典且創新的菜色 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



關島餐酒館推薦 Beachin' Shrimp

此外還有「西班牙蒜香蝦 (Gambas al Ajillo)」搭配白飯、麵包，酸酸辣辣的滋味超下飯。而「招牌蝦拉麵 (Beachin’ Shrimp Soup)」以秘方熬製十小時的辛香湯底，吃得到新鮮蝦仁，搭配法式麵包超濃郁，吃起來超過癮。如果大家想到關島品嚐獨特的海鮮料理，可別錯過這間店囉。▲▼關島餐酒館「Beachin' Shrimp」推薦菜單：西班牙蒜香蝦 (Gambas al Ajillo) / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

地址：

1225b Pale San Vitores Rd, Tumon, 96913關島

Flame Tree Plaza Tumon GU 96913, 540 Pale San Vitores Rd, Tamuning, 96913關島

Micronesia Mall, Suite C-132 1088 W, Marine Corps Dr, Liguan, 96929關島

營業時間：10:00–21:00