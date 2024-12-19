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關島餐酒館「Three Squares Restaurant」查莫洛料理必吃！關島紅米、在地靈魂醬汁都能吃到。

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2024-12-19 20:51:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

來關島一定要試試查莫洛料理！關島餐酒館「Three Squares Restaurant」主打查莫洛料理，不僅可以吃到在地特色的「關島紅米」，還有展現當地靈魂味道的 Finadene 醬汁，搭配炸雞或炸鸚鵡魚，酸辣滋味綜合起來超過癮，難怪成為當地居民與遊客心中的美食地標。
▲▼來關島一定要試試查莫洛料理！關島餐酒館「Three Squares Restaurant」別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼來關島一定要試試查莫洛料理！關島餐酒館「Three Squares Restaurant」別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼來關島一定要試試查莫洛料理！關島餐酒館「Three Squares Restaurant」別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



關島餐酒館「Three Squares Restaurant」位於關島 GPO 暢貨中心的斜對面，地理位置方便，並提供免費停車場，對於選擇租車的旅客來說尤為友善。餐廳內部採用工業風裝潢，白天陽光灑進大窗，營造出明亮舒適的氛圍；而到了夜晚，溫暖的燈光則帶來浪漫而沉穩的用餐體驗。

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▲▼關島餐酒館「Three Squares Restaurant」位於關島 GPO 暢貨中心的斜對面，餐廳內採工業風裝潢 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲▼關島餐酒館「Three Squares Restaurant」位於關島 GPO 暢貨中心的斜對面，餐廳內採工業風裝潢 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲▼關島餐酒館「Three Squares Restaurant」位於關島 GPO 暢貨中心的斜對面，餐廳內採工業風裝潢 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

來這邊一定要體驗查莫洛料理！餐點絕對要提到查莫洛料理中的靈魂食材「紅米飯」，其鮮紅的色澤來自阿奇特果實（Achiote）的天然染色，搭配炸雞或炸魚，再淋上一點在地獨有的 Finadene 醬汁，酸酸辣辣又微甜的滋味，完美地襯托出配菜的美味。
▲關島餐酒館「Three Squares Restaurant」使用在地紅米飯，以及 Finadene 醬汁 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲關島餐酒館「Three Squares Restaurant」使用在地紅米飯，以及 Finadene 醬汁 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

關島餐酒館「Three Squares Restaurant」是在地飲食文化的縮影，將查莫洛的傳統與現代的美食理念巧妙結合。不論是細膩的紅米飯、風味獨特的 Finadene 醬汁，還是鮮美的炸鸚鵡魚，都展現了當地的飲食魅力。來到這裡，不僅能感受地道風味，更能在溫馨的環境中留下美好的回憶。
▲關島餐酒館「Three Squares Restaurant」飯後還會附上蛋糕甜點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲關島餐酒館「Three Squares Restaurant」飯後還會附上蛋糕甜點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

關島餐酒館 Three Squares Restaurant

地址: 416 Chalan San Antonio，Tamuning，Guam
電話: (671)646-2652
營業時間：08:00 - 22:00（週二至週六）；08:00 - 02:00（週一）

 

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