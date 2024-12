日本福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」首次攜手台灣知名酒吧「T.C.R.C.」,推出以「NO COCKTAIL NO LIFE」為核心的跨界聯名企劃,為都市生活注入全新活力。活動將於2024年12月19日至22日在台北新光三越南西店三館盛大登場,融合了咖啡哲學、調酒藝術及文化創意,預計吸引眾多咖啡與調酒愛好者共襄盛舉。



▲日本潮流咖啡NO COFFEE攜手亞洲50大酒吧T.C.R.C.打造「台北限定」專場 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理



成立於2015年的NO COFFEE,憑藉「Life with good coffee」的品牌理念,成功將咖啡融入潮流生活。這次聯名不僅是品牌在台灣市場的首次合作,更是與「亞洲50大酒吧」之一的T.C.R.C.攜手,將古都台南的文化底蘊與NO COFFEE的國際潮流風格巧妙結合,重新詮釋「NO COCKTAIL NO LIFE」的生活態度。



▲成立於2015年的NO COFFEE,憑藉「Life with good coffee」的品牌理念,成功將咖啡融入潮流生活 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理

T.C.R.C.成立於2009年,是台灣第一家榮獲「亞洲50大酒吧」殊榮的隱藏系酒吧,至今已兩度上榜,以結合在地食材與創新調酒風格聞名。此次聯名活動,兩大品牌攜手推出三款限定調酒及一款無酒精飲品,從台南特色風味到國際潮流風格,呈現跨界創意與文化深度。例如,「南京西路上的新美街」結合衣索比亞耶加雪菲咖啡豆、鐵觀音與洛神花,營造古城街巷氛圍;「NO COCKTAIL NO LIFE」以芭樂、威士忌與桂花交融,展現熱帶水果與烈酒的完美碰撞;無酒精飲品「城市的暮光」則以桑椹與李鹹湯帶來清爽層次,適合喜愛清新口感的顧客。▲T.C.R.C.成立於2009年,是台灣第一家榮獲「亞洲50大酒吧」殊榮的隱藏系酒吧,至今已兩度上榜,以結合在地食材與創新調酒風格聞名 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理不僅飲品體現品牌理念,現場更特邀知名街頭塗鴉藝術家ASERK打造視覺設計,將橘色作為聯名主題的核心色調,象徵台南古城的暖陽與台北夜晚的霓虹交錯。活動期間,還有DJ團體及「44bit四四拍唱片行」現場演出,為現場注入強烈的音樂氛圍,帶來視覺與聽覺的雙重享受。▲活動期間,還有DJ團體及「44bit四四拍唱片行」現場演出,為現場注入強烈的音樂氛圍 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理活動的亮點還包括推出一系列限量聯名周邊商品,如「NO COCKTAIL T-shirt」、刺繡棒球帽、塗鴉貼紙組與鑰匙圈,成為潮流迷爭相收藏的話題單品。所有周邊商品將於12月17日在NO COFFEE官網及實體店同步發售,數量有限,引發搶購熱潮。此次NO COFFEE與T.C.R.C.的聯名合作,不僅展示了咖啡與調酒的創新融合,更是對文化交流的致敬與推廣。無論是咖啡迷、調酒愛好者,還是潮流文化的追隨者,這場活動都將帶來前所未有的感官體驗。誠摯邀請每一位對生活充滿熱情的人,一同探索「NO COFFEE」與「NO COCKTAIL」的全新定義,感受這場文化與創意的饗宴。▲NO COFFEE與T.C.R.C.的聯名合作,不僅展示了咖啡與調酒的創新融合,更是對文化交流的致敬與推廣 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理











NO COFFEE × T.C.R.C. 2024聯名活動

活動資訊

地點:新光三越 台北南西三館 一樓(台北市中山區南京西路15號)

日期與時間:

2024年12月19日:16:30 - 21:30

2024年12月20日:16:30 - 23:00

2024年12月21日:15:30 - 23:00

2024年12月22日:15:30 - 21:30





NO COFFEE × T.C.R.C. 飲品特色

南京西路上的新美街:以衣索比亞耶加雪菲豆、鐵觀音與洛神花打造的創意調酒,帶來古城街巷的氛圍感。

NO COCKTAIL NO LIFE:芭樂與威士忌酸甜交織,搭配桂花與梅酒,展現熱帶與西方烈酒的融合。

城市的暮光(無酒精):桑椹與李鹹湯為基底,適合不飲酒的客人,帶來多層次的清爽口感。

TCRC冰茶:復刻版的長島冰茶,濃縮經典,營造派對氛圍。



NO COFFEE × T.C.R.C. 活動特色

音樂表演:由DJ團體與「44bit四四拍唱片行」現場帶來多元曲風,增添活動氛圍。

藝術設計:邀請知名街頭塗鴉藝術家ASERK進行場地視覺創作,運用橘色元素連結台南與台北的文化故事。