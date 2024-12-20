叮叮咚的聖誕鐘聲響起，甜蜜的氣息彌漫在空氣中。迎接這一年一度的節慶時刻，「瑞瑞•食研所」再度以創意和美味征服甜點愛好者，推出全新「聖誕節限定禮盒」，不僅是品味甜點的最佳選擇，更成為收藏與送禮的熱門商品。今年的限定禮盒包裝設計靈感來自童話故事和嘉年華的繽紛色彩，結合夢幻與時尚元素，宛如一件精美的藝術品，滿足消費者對於節慶儀式感的所有期待，讓每一口甜點都能融入濃厚的聖誕氛圍。



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品牌的明星商品「國王巴斯克」蛋糕持續締造驚人紀錄，其每月銷量堆疊高度甚至超越台北101，成為甜點界無人能敵的經典之作。這款蛋糕由留法藍帶甜點師全手工製作，帶來原汁原味的法式口感，並以其濃郁而細膩的風味俘獲了無數消費者的心。從「經典原味」到「法國可可」、「比利時草莓」，再到今年聖誕限定的「焦香威士忌」口味，這些多樣化的選擇讓「國王巴斯克」成為各年齡層都愛不釋手的甜點。其中，「焦香威士忌」結合了蘇格登威士忌的優雅酒香，搭配濃郁的巴斯克蛋糕，透過梅納反應的獨特口感，為消費者帶來迷人微醺的味覺享受，是大人味甜點的最佳代表。



除了甜點產品本身，「瑞瑞•食研所」更以多元優惠活動吸引消費者的目光。今年聖誕節期間，凡購買兩入即可享有95折優惠，三入免運費，四入更可享88折超值優惠。另有特別推出的限量保冷袋加贈活動，只要單筆消費滿1500元即可獲得這款實用又精美的贈品，僅限999組，數量有限送完為止。此外，品牌官網同步上線多項聖誕限定優惠，讓消費者搶先預訂心儀商品，確保在節慶期間不錯過這份甜蜜的滋味。為了讓更多人能親身感受甜點的魅力，「瑞瑞•食研所」今年特別加碼推出多場快閃實體店活動。從桃園台茂到屏東太平洋商場，再到台北京站和嘉義新光商場，現場的濃郁蛋糕香氣彷彿瞬間將人帶入歐洲聖誕市集的浪漫氛圍。不僅如此，快閃活動還提供多款甜點選擇，如「提拉米蘇宮廷千層捲」、「榛果可可宮廷千層捲」、「國王可麗露」等經典系列，而今年新增的「宮廷皇后塔」與「國王比茲可喬」更是吸引甜點迷的焦點。開幕前三天，每日限定贈送一顆巴斯克蛋糕，滿額消費更有機會參加抽獎活動，贏取品牌限量行李箱等精美好禮。「瑞瑞•食研所」自創立以來始終堅持使用頂級食材，並由專業團隊手工製作每一道甜點，以確保品質與口感的完美呈現。今年聖誕節，他們再度展現無可挑剔的甜點工藝，讓消費者在家也能品嚐到如置身法國餐桌般的頂級味覺享受。無論是收藏精美禮盒，還是與家人朋友共享，這個聖誕節，「瑞瑞•食研所」都將為您帶來前所未有的甜蜜記憶。

瑞瑞•食研所 聖誕節優惠活動

全館優惠：

購買兩入享95折。

購買三入免運費。

購買四入享88折。

限量贈品：即日起至12月25日，單筆消費滿1500元，加贈品牌限量保冷袋（限量999組，送完為止）。

官網：https://www.richbear-cake.com



瑞瑞•食研所 快閃實體店活動

桃園台茂：即日起至2024年1月2日。

屏東太平洋商場：即日起至2024年1月3日。

台北京站：2024年12月17日至2024年1月8日。

嘉義新光商場：2024年12月18日至2024年1月23日。