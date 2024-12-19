會讓人一直喜歡的精緻甜點PIERRE HERMÉ PARIS，這一次為了讓甜點控有更多的選擇，PIERRE HERMÉ PARIS攜手東方茶道與法式經典工藝，共同打造 2024 冬季的極致。這場以味覺與視覺交織的盛宴，從細膩的茶品到充滿節慶氣息的甜點，無一不散發出法式美學的精髓，每一口品味都宛如藝術的碰撞。





在甄選茗茶系列的推出，完美演繹了東方茶道與法式甜點的文化交融。四款台灣頂級茗茶「幽蘭清韻、米香雅韻、凍頂琥珀與金韻流芳」，透過茶藝大師的精心調製，將茶香層層展開。幽蘭的高雅香氣宛如冬日晨曦，米香的溫潤質感如同午後暖陽，龍眼炭焙的深沉氣息則為冬夜增添厚度，而焦糖與果乾的細膩層次，宛若一道冬季詩篇，茶湯的細膩風味與甜點的柔和馥郁相得益彰。



此外，法式烘焙象徵之一的瑪德蓮，於 PIERRE HERMÉ PARIS 手中迎來全新藝術風貌。四種巧思入味的創新風格，勾勒出層次豐富的冬日故事。馬達加斯加香草的純粹高雅展現了法式美學的經典縮影；糖漬檸檬的清新調性如陽光灑落巴黎街頭；榛果與黑巧克力的醇厚氣息交織出秋冬濃郁的沉靜；而玫瑰、荔枝與覆盆子的花果交響，則以細膩香氣描繪出冬日巴黎的浪漫夢境。每一口瑪德蓮都是時間與工藝的極致體現，也是對經典的不斷致敬。而說到甜點就不能錯過馬卡龍，在節慶氛圍逐漸濃厚之際，聖誕限定珍藏馬卡龍用溫暖與歡愉回應這段溫馨的季節。焦糖與薑餅味勾勒出節慶記憶的甜美，而貝里斯黑巧克力與山核桃則如冬夜星空般深邃而迷人，為冬日添上一抹難以忘懷的優雅。PIERRE HERMÉ PARIS的雙層下午茶更是為了甜點控而生，上層是精緻的馬卡龍與甜點，散發出夢幻氣息；下層則以金黃酥脆的可頌與特製果醬奠定基礎，兩者相輔相成，構築出視覺與味覺的雙重盛宴。搭配純白瓷器與金色線條的設計，於午後暖光下展現無與倫比的法式優雅。茶香、咖啡與甜點的完美結合，為這段午後時光增添了一份恬靜且高貴的韻味。PIERRE HERMÉ PARIS 的冬季系列，不僅以味蕾探索將法式甜點藝術推向新高度，更將每一次品味轉化為藝術與工藝的邂逅。每一刻都是詩意的凝聚，每一件作品都是季節的極致獻禮。今年聖誕節推出的限定禮盒「Monde Mineral 晶岩幻境」，以絢麗的結晶設計，呈現甜點藝術的細膩與優雅，成為這個冬天最具代表性的心意選擇。

PIERRE HERMÉ PARIS PARIS Café 下午茶套餐

晨曦巴黎 售價650元

飲品（茶、咖啡、巧克力）任選一款、果汁一款、馬卡龍一個、可頌一個



甜蜜邂逅 售價1,380元 （台中中港三越限定）

飲品（茶、咖啡、巧克力、果汁）任選兩款、馬卡龍兩個、可頌或是磅蛋糕切片2個、巧克力2顆



瑰麗午後 售價1,480元 (台北晶華限定)

飲品（茶、咖啡、巧克力、果汁）任選兩款、馬卡龍2個、可頌2個、瑪德蓮2個、巧克力2顆



訂位連結：https://reurl.cc/ezLvzL

官網：https://pierrehermetw.com/

