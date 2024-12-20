台北華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女」終於來了！整理券發放、滿額特典一次看，重點是這次不只有各種「魔法少女系列」，還有「貓熊玩偶系列」、「綑綁魔法小八貓」，以及「魔法哥布林」等，粉絲們可千萬別錯過。不過要注意，因為店家對於入場有整理券與排隊規範，特別是前幾天想入場搶購的朋友一定要注意。



▲▼台北華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女」終於來了！整理券發放、滿額特典一次看 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



台北華山快閃店 吉伊卡哇魔法少女 Magical Chiikawa 位置資訊

粉絲期待已久的「吉伊卡哇魔法少女 Magical Chiikawa」快閃店，於12/21至2025/4/6前，在台北華山1914文創園區正式登場。首日特別延長營業時間至晚上11點，讓粉絲有更充裕的時間沉浸在魔法少女的奇幻世界中。本次活動將以粉藍幻彩為主題，打造環繞鏡面裝飾的沉浸式場景，絕對讓粉絲們過癮。推薦閱讀： 拉拉熊鐵粉衝華山！拉拉熊系列小白熊20周年快閃店 台灣獨家周邊搶先看。 ▲▼台北華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女」打造環繞鏡面裝飾的沉浸式場景，絕對讓粉絲們過癮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女 Magical Chiikawa」不只可以買各種可愛玩偶，還有專為展覽設計的「霓幻愛心旋轉角色台」，讓粉絲近距離感受吉伊卡哇角色的魔法魅力。活動現場少不了各種限定商品，不只有各種「魔法少女系列」玩偶、文具與吊飾等周邊商品，還有近期超難入手的「綑綁魔法小八貓」、「魔法哥布林」呢。▲▼台北華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女」不少超搶手的限定商品都有 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝當紅的「貓熊玩偶系列」更是首次在台灣亮相，兩種尺寸大小，派出吉伊卡哇、小八貓與兔兔做代表，可千萬不能錯過。不過大家要注意，本次活動限購商品皆為每人每款限購一件為原則，現場單筆消費滿800元，再送活動限定貼紙。▲▼台北華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女」消費滿額還有送貼紙特典 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝同時，為控管人潮，12/21至12/23活動首三日，將實施整理券入場制，採時段管控並進行清場。期間採線上LINE預約制入場。每時段30分鐘，時段結束前5分鐘進行清場，請於清場前移步至結帳隊伍內或出場。每日的入場整理券將在活動前一日的22:00開放申請，線上申請不限定地點。▲▼台北華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女」活動首三日將實施整理券入場制 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​不過要注意，整理券限入場本人使用，乙人每日申請乙張，憑LINE整理券入場，請勿轉讓或販售，違者取消入場資格。想要搶頭香進入活動現場的朋友，可要再多注意。所以說喜歡吉伊卡哇的粉絲們，現在就趕緊揪團一起來到這台北華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女」逛逛吧。▲▼台北華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女」整理券限本人領取，禁止轉讓或販售 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

地點：華山1914文創產業園區 西4館 (台北市中正區八德路一段1號)

活動時間：12/21 8:00-23:00（首日特別營業時間）、12/22 至 4/6 11:00-20:00

台北華山快閃店 吉伊卡哇魔法少女 Magical Chiikawa 整理券發放方式

發放時間：12/21（12/20 22：00～額滿為止）、12/22（12/21 22：00～額滿為止）、12/23（12/22 22：00～額滿為止）

申請方式：

（1）手機加入 0% TAIPEI 官方LINE整理券好友「@0percent.taipei」

（2）點選進入申請畫面，選擇日期及時段。

（3）申請成功後，會立即顯示入場序號。

（4）當天收到QR code到號通知時，請即時前往會場報到排隊。

（5）每30分鐘為一個時段，限額開放，額滿為止。

（6）到號後僅保留25分鐘。

（7）預約場次為預估可入場時段，實際入場視現場調整。