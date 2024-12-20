拉拉熊粉絲一定要衝！少女必拍、必衝的拉拉熊系列，這次推出「小白熊20周年生日派對快閃店」歲末壓軸站，將於華山文創園區登場。拉拉熊身邊的呆萌「小白熊」變成這次活動主角，不僅有拍照打卡點、還有許多20周年限定周邊商品與台灣限定好物。此外，活動期間還有滿額贈禮、專屬拍貼機，窩客島帶粉絲們搶先開逛。



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▲▼小白熊20周年生日派對快閃店 拉拉熊粉絲必拍亮點搶先看 / 小白熊20周年快閃店提供、WalkerLand窩客島整理



小白熊20周年生日派對快閃店

本次「小白熊20周年生日派對快閃店」中，以拉拉熊的繪本世界作為主題設計，特別以粉紅色調與草莓元素為主，呈現出小白熊的夢幻氛圍，讓每位熊粉拍到手軟、逛到腿軟，最適合拉拉熊的粉絲們一起朝聖，無論是親子出遊、閨蜜約會都能拍起來。▲▼小白熊20周年生日派對快閃店 打卡點推薦 / 小白熊20周年快閃店提供、WalkerLand窩客島整理其中，本次快閃店必買周邊商品包含文具、抱枕、馬克杯等，其中一定要先搶「20周年限定小白熊公仔」，粉嫩的牛奶糖與草莓配色更是粉絲必收。此外，還有台灣限定商品如保溫杯、小白熊髮箍等，讓粉絲秒變派對焦點。特別推薦的「20周年蒐藏杯」由San-X設計並日本原裝進口，消費滿額即可免費兌換，數量有限，粉絲們不能錯過。▲▼小白熊20周年生日派對快閃店 台灣限定周邊推薦 / 小白熊20周年快閃店提供、WalkerLand窩客島整理特別的是，活動期間還有專屬拍貼機，內含20年來的小白熊經典時光設計框，粉絲可拍下滿滿回憶。現場還有手工製作的小白熊雞蛋糕，搭配飲品打造最夢幻的熊熊下午茶，連飲品杯都成收藏亮點。主辦單位也預告，在快閃店活動期間內，小白熊或許會不定時現身會場，與粉絲互動拍照，甚至一起吃蛋糕，跟粉絲們一起慶生。▲▼小白熊20周年生日派對快閃店 限定活動推薦 / 小白熊20周年快閃店提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/12/20-04/06，12/20一般入場時間為下午2點。

活動地點：華山1914文創產業園區 中7A館