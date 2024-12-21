台北華山「海綿寶寶快閃店」25週年活動開跑！聯手25位藝術家打造，不只整個展場充滿藝術氛圍，就連各種聯名商品也都用自己的方式重新詮釋。現場還有「大型鳳梨屋轉盤」、「海綿寶寶汽水販賣機」，以及「海綿寶寶25週年拍貼機」等，比奇堡居民別錯過。



▲▼台北華山「海綿寶寶快閃店」25週年活動開跑！聯手25位藝術家打造 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北華山 海綿寶寶25週年快閃店

全台獨家「海綿寶寶25週年期間限定店」即日起正式進駐華山文創園區！將海綿寶寶的幽默與天真，與當代藝術、時尚元素結合，打造出夢幻的沉浸式體驗空間。本次活動最大亮點是藝術家們的跨界詮釋：從極簡線條到抽象拼貼，從街頭風到龐克風，每一位藝術家以自己的風格重新塑造，讓其成為當代潮流的化身。推薦閱讀： 「吉伊卡哇魔法少女」快閃店來了！整理券發放、滿額特典一次看。

▲▼台北華山「海綿寶寶快閃店」即日起正式進駐華山文創園區 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​設計以畫廊概念為核心，25位藝術家的作品被精心陳列於展區內，彷彿一場潮流美學的展覽，邀請每一位參觀者漫步其中。現場還特別設置了多個互動拍照裝置，包括入口處的拍照牆、海綿寶寶與派大星的打卡設計等，讓大家來這感受與角色零距離的藝術體驗。▲▼台北華山「海綿寶寶快閃店」設計以畫廊概念為核心，25位藝術家的作品被精心陳列於展區內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​此外，快閃店也推出數10款以海綿寶寶為主題的限定商品，涵蓋飾品、服飾、文創配件等，將潮流與童趣融合到極致。特別的是，本次活動還邀請潮流品牌UNDERPEACE參與設計，推出一系列個性化服飾，從俏皮T恤到時尚外套，無一不展現街頭風範與藝術元素的結合。▲▼台北華山「海綿寶寶快閃店」推出數10款以海綿寶寶為主題的限定商品 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​此外，活動期間還推出滿額贈禮，只要單筆消費滿2,000元，即可獲得限定的「海綿寶寶藝術家系列—Andrew Kolb木漿海綿」乙枚。喜歡海綿寶寶的朋友，可別錯過這次的「海綿寶寶25週年快閃店」一起來享受這場比奇堡藝術盛典，並以全新的視角來重新認識海綿寶寶。▲▼台北華山「海綿寶寶快閃店」之中的「大型鳳梨屋轉盤」抽一次350元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：台北華山1914文創園區中7B 台北市中正區八德路一段1號

活動時間：即日起至2025/4/6