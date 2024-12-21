為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 草莓控久等了！時飴「和三盆糖古都華草莓千層」搶攻必吃草莓清單。

草莓控久等了！時飴「和三盆糖古都華草莓千層」搶攻必吃草莓清單。

草莓 蛋糕 時飴 限量
2024-12-21 14:14:00 文字：編輯 李維唐 圖片：時飴
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

又到了可以大口品嚐草莓的季節了！台北人氣甜點「時飴」為了在聖誕節與跨年期間增加過節的氣氛，特別推出全新「和三盆糖古都華草莓千層蛋糕」，為這個甜甜的日子、帶有幸福味的節慶，多一個快樂的氛圍，讓品嚐到「和三盆糖古都華草莓千層蛋糕」的草莓控都可以開心幸福一整年。

推薦閱讀：聖誕節草莓飲料開喝！茶湯會草莓奶茶開賣 SEALOOK海豹看看周邊必搶。


時飴全新「和三盆糖古都華草莓千層蛋糕」的特色在於它層層堆疊的二十多層細緻餅皮，夾著來自日本奈良縣頂級古都華草莓，再搭配馬達加斯加香草莢與和三盆糖調製的奶餡，呈現出極致細膩的口感與豐富層次。蛋糕以精緻的4吋設計，每日限量販售且僅提供預購。



並且，奈良古都華草莓作為蛋糕的亮點，魅力非凡。全奈良縣僅有六位農家專屬培育，因而數量稀少，倍顯珍貴。它的果實表面如紅寶石般閃耀，甜度極高，並散發如香水般迷人的果香，深受高端甜點市場青睞。和三盆糖古都華草莓千層蛋糕每顆使用五顆古都華草莓，搭配雪白的耶誕造型設計，充滿濃厚的節日氣氛。無論是與伴侶共度浪漫時光、家庭聚會的甜蜜點綴，或是送給自己的奢華獎賞，這款蛋糕都能為節日增添一份獨特的愉悅。


 

時飴 和三盆糖古都華草莓千層

售價：1380元
即日起預購，數量有限、售完為止。
取貨日：12/20（五）至12/31（二）
本商品僅提供自取：
赤峰店14:00-18:00取貨 (無法提早及延後)
仁愛店14:00-20:00取貨 (無法提早及延後)

時飴赤峰店
電話：0909611695
地址：台北市大同區赤峰街8巷22號

時飴仁愛店 
電話：0981900695 
地址：台北市大安區仁愛路四段105巷7號

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#草莓
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
聖誕節草莓飲料開喝！茶湯會草莓奶茶開賣 SEALOOK海豹看看周邊必搶。
 編輯 張人尹
熱海草莓甜點專賣店「草莓BonBonBERRY ATAMI HOUSE.」熱銷刨冰重磅回歸，草莓控必吃。
 特派員 Trish
輕鬆把日本好味帶回台灣，知名日本草莓專門店「Ichibiko」推出濃郁草莓醬。在家就能復刻甜蜜好滋味。
 特派員 Trish
麻古又出草莓飲料！麻古茶坊「草莓蕾夢」喝的到整塊草莓就要衝，隱藏版「芝芝草莓檸檬」更過癮。
 編輯 鄭雅之
最浮誇的草莓聖代降臨，嚴選100顆草莓打造豪華聖代就在「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」，還有多款草莓甜點期間限定上市
 特派員 Trish
推薦商品
keyboard_arrow_up