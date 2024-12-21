又到了可以大口品嚐草莓的季節了！台北人氣甜點「時飴」為了在聖誕節與跨年期間增加過節的氣氛，特別推出全新「和三盆糖古都華草莓千層蛋糕」，為這個甜甜的日子、帶有幸福味的節慶，多一個快樂的氛圍，讓品嚐到「和三盆糖古都華草莓千層蛋糕」的草莓控都可以開心幸福一整年。



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時飴全新「和三盆糖古都華草莓千層蛋糕」的特色在於它層層堆疊的二十多層細緻餅皮，夾著來自日本奈良縣頂級古都華草莓，再搭配馬達加斯加香草莢與和三盆糖調製的奶餡，呈現出極致細膩的口感與豐富層次。蛋糕以精緻的4吋設計，每日限量販售且僅提供預購。



時飴 和三盆糖古都華草莓千層

並且，奈良古都華草莓作為蛋糕的亮點，魅力非凡。全奈良縣僅有六位農家專屬培育，因而數量稀少，倍顯珍貴。它的果實表面如紅寶石般閃耀，甜度極高，並散發如香水般迷人的果香，深受高端甜點市場青睞。和三盆糖古都華草莓千層蛋糕每顆使用五顆古都華草莓，搭配雪白的耶誕造型設計，充滿濃厚的節日氣氛。無論是與伴侶共度浪漫時光、家庭聚會的甜蜜點綴，或是送給自己的奢華獎賞，這款蛋糕都能為節日增添一份獨特的愉悅。

售價：1380元

即日起預購，數量有限、售完為止。

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時飴赤峰店

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時飴仁愛店

電話：0981900695

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