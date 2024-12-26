火鍋控、起司控都嗨了！天氣還沒冷的時候，火鍋控就天天想約吃過，寒流來的時候更是讓人想餐餐都吃火鍋。台東初鹿牧場這次推出超狂「起司牛乳鍋」火鍋湯底包，強調超濃厚、超療癒的起司牛奶鍋，其中還添加了初鹿鮮乳製作，挑戰火鍋控的新歡。



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▲▼火鍋控必吃推薦 初鹿牧場起司牛乳鍋 / 初鹿牧場提供 WalkerLand窩客島整理，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



初鹿牧場 起司牛乳鍋

為了讓火鍋控在家吃鍋更爽，這次初鹿牧場推出濃厚系「起司牛乳鍋」，以日式豚骨為基底，融合濃郁起司風味，並起在製作過程中加入初鹿鮮乳，打造爆濃、爆香的牛奶鍋鍋底。如果喜歡重乳風味，還可以再自己加入初鹿鮮乳，讓奶香味更加濃厚。▲▼初鹿牧場濃厚系起司牛乳鍋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝這次初鹿牧場「起司牛乳鍋」湯底包，自即日起在初鹿官網強勢開賣，一袋700g大約一至二人份，可以常溫保存，不論是煮火鍋、或是煮麵、煮粥都超方便，在包裝袋上也提供3種濃度等級的比例，從清爽奶香到濃厚重乳系通通一次滿足。▲初鹿牧場起司牛乳鍋販售資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

販售通路：初鹿牧場、初鹿牧場線上購物

售價：199元/袋