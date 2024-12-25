跨年COLD STONE冰淇淋買一送一！誰說冬天不能吃冰，這次COLD STONE推出「起司巴斯克」冰淇淋，以其冬天必吃「草莓優格冰淇淋」新品，此外還有新品第二杯50元、第二杯半價，LINE官方帳號可以抽買一送一、春節刮刮卡再抽100杯冰淇淋免費吃，鐵粉真的吃冰吃到超嗨。



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▲COLD STONE冰淇淋買一送一 跨年優惠 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理



COLD STONE首次推出「起司巴斯克」冰淇淋，完美還原巴斯克熔岩起司蛋糕風味，其中配料更拌入蓮花餅乾與海綿蛋糕，再淋上濃郁起司醬，打造最療癒甜甜風味。此外，草莓季登場的「草莓優格」系列冰淇淋以義大利優格粉特製，推出三款組合：草莓控必試的「草莓優格乳酪」、藍莓與QQ晶珠雙重享受的「草莓優格QQ」、以及酥脆草莓脆片與OREO完美結合的「草莓優格脆脆」，酸甜滋味一定要嚐鮮。



▲COLD STONE冰淇淋新品 起司巴斯克 草莓優格冰淇淋 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理

COLD STONE 第二件半價

配合新品開賣，COLD STONE推出多項優惠活動：12/27至1/1期間，中杯以上冰淇淋含桶裝第二件半價，1/3至1/5則享第二件冰淇淋只要50元。此外，在春節期間消費滿$350贈送新春刮刮卡，有機會抽到免費冰淇淋券，包含100張、30張、10張小杯經典冰淇淋+原味脆餅兌換券，還有機會抽中超過萬元電腦螢幕。▲COLD STONE冰淇淋新品優惠及跨年優惠 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理此外，在COLD STONE官方LINE也推出互動遊戲，有機會獲得買一送一，買中杯以上冰淇淋贈酷樂思1杯。在2025年OPENPOINT會員專屬優惠也超狂，天天享點數兌換中杯以上冰淇淋買一送一，每週一、週三中杯以上冰淇淋買一送一，冰淇淋控通通吃起來。▲COLD STONE冰淇淋買一送一會員優惠 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024年12月27日~2025年1月1日

活動內容：活動期間點購中杯以上含桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋第二件半價 (不含脆餅;價低者為優惠品項)。



COLD STONE 第二件50元

活動期間：2025年1月3日~2025年1月5日

活動內容：活動期間點購中杯以上含桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋第二件50元 (不含脆餅;價低者為優惠品項)。



COLD STONE 新春刮刮卡免費贈

活動期間：2025年1月3日~3月6日

活動內容：單筆消費滿$350(含)以上，贈送乙張新春刮刮卡，有機會抽到100張、30張、10張小杯經典冰淇淋+原味脆餅兌換券($165/張)，更有機會帶走市價$13,590的27型高解析電腦螢幕與多項精美好禮(刮刮卡數量有限，贈完為止)。



COLD STONE LINE酷樂思時刻

活動期間：2024年12月27日~1月23日，28天

活動內容：期間每日LINE官方帳號抽酷樂思優惠，有機會獲得買一送一(買中杯以上冰淇淋贈酷樂思1杯)、免費酷樂思1杯、第二杯$50(買中杯以上冰淇淋享酷樂思1杯$50)以及Mister Donut甜甜圈優惠券。(各獎項數量有限，贈完為止)。