鬼滅迷揪吃！在日本擁有百年歷史的平價丼飯「吉野家」，可以說是最早登台的日本平價丼飯，這次來台37年首度跨界和日本爆夯動漫「鬼滅之刃」聯名，以「全集中の美味」為主題，推出17款限定周邊商品，免費送的造型杯墊、資料夾之外，更有點聯名套餐就加碼送的鬼滅丼飯碗，為2025年全台上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》首部曲造勢。



▲▼吉野家鬼滅之刃聯名共計17款周邊商品 / 吉野家 提供、WalkerLand窩客島整理



吉野家鬼滅之刃聯名 第一彈

日期：2024年12月30日起，限量送完即止

通路：全台39間吉野家門市

條件：滿額300元即贈

聯名商品：

免費送角色資料夾(共4款，隨機不指定)

免費送造型杯墊(共4款，隨機不指定)



吉野家鬼滅之刃聯名 第二彈

日期：2025年1月20日起，限量售完即止

通路：全台39間吉野家門市

條件：美味聯名商品加價購

聯名商品：

加價105元刀匠村撲克牌(共1款)

加價129元時尚純棉襪(共2款，隨機不指定)

加價160元經典帆布袋(共2款，隨機不指定)



吉野家鬼滅之刃聯名 第三彈

日期：2025年3月1日起，限量售完即止

通路：全台39間吉野家門市

條件：凡購買指定「鬼滅全集中」套餐(售價499元)

套餐內容：牛/豚丼(中)＋茶碗蒸＋檸檬風味紅茶(S)

聯名商品：

送鬼滅限定日式陶瓷碗(共2款，隨機不指定)

送聯名VIP卡(共2款，隨機不指定)



憑VIP卡於2025年4月1日至4月30日來店用餐，享單筆消費9折優惠