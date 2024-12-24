鬼滅迷揪吃！在日本擁有百年歷史的平價丼飯「吉野家」，可以說是最早登台的日本平價丼飯，這次來台37年首度跨界和日本爆夯動漫「鬼滅之刃」聯名，以「全集中の美味」為主題，推出17款限定周邊商品，免費送的造型杯墊、資料夾之外，更有點聯名套餐就加碼送的鬼滅丼飯碗，為2025年全台上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》首部曲造勢。
▲▼吉野家鬼滅之刃聯名共計17款周邊商品 / 吉野家 提供、WalkerLand窩客島整理
這次吉野家破天荒推出鬼滅之刃聯名活動，第一波將於12/30開跑，只要在全台吉野家單筆消費滿300元，即可隨機獲得聯名資料夾或造型杯墊，角色包括竈門炭治郎、竈門禰豆子等人氣角色，各有四款不同造型，想要收集全套就只好揪人多吃幾次。
▲▼吉野家鬼滅之刃聯名免費送資料夾、造型杯墊 / 吉野家 提供、WalkerLand窩客島整理
第二波則是將在明年1/20起推出加價購活動，有春節過年必備的「刀匠村撲克牌」，每一張牌都有專屬圖騰；還有兩款純棉襪和兩款帆布袋加價購每款皆隨機出貨，最便宜105元就能把鬼滅帶回家。無論是用來收藏還是實用，這些商品都讓鬼滅迷愛不釋手。
▲▼吉野家鬼滅之刃聯名周邊有帆布袋、撲克牌 / 吉野家 提供、WalkerLand窩客島整理
此外，鬼滅迷絕對不能錯過第三波聯名「全集中套餐」，套餐內容包含牛丼或豚丼搭配茶碗蒸與檸檬紅茶，價格為499元。購買套餐即可獲得鬼滅限定日式陶瓷碗及聯名VIP卡各一款。VIP卡更能於4月1日至4月30日期間至全台門市享單筆消費9折優惠，實用與收藏兼具。隨著鬼滅新電影即將上映，吉野家透過這波聯名活動再掀動漫熱潮，為影迷與食客帶來雙重驚喜。
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▲▼吉野家鬼滅之刃聯名套餐送造型陶瓷碗 / 吉野家 提供、WalkerLand窩客島整理
吉野家鬼滅之刃聯名 第一彈
日期：2024年12月30日起，限量送完即止
通路：全台39間吉野家門市
條件：滿額300元即贈
聯名商品：
免費送角色資料夾(共4款，隨機不指定)
免費送造型杯墊(共4款，隨機不指定)
吉野家鬼滅之刃聯名 第二彈
日期：2025年1月20日起，限量售完即止
通路：全台39間吉野家門市
條件：美味聯名商品加價購
聯名商品：
加價105元刀匠村撲克牌(共1款)
加價129元時尚純棉襪(共2款，隨機不指定)
加價160元經典帆布袋(共2款，隨機不指定)
吉野家鬼滅之刃聯名 第三彈
日期：2025年3月1日起，限量售完即止
通路：全台39間吉野家門市
條件：凡購買指定「鬼滅全集中」套餐(售價499元)
套餐內容：牛/豚丼(中)＋茶碗蒸＋檸檬風味紅茶(S)
聯名商品：
送鬼滅限定日式陶瓷碗(共2款，隨機不指定)
送聯名VIP卡(共2款，隨機不指定)
憑VIP卡於2025年4月1日至4月30日來店用餐，享單筆消費9折優惠