寶可夢訓練師買！康是美最新加價購推出「寶可夢百變生活計畫」，由最經典的寶可夢精靈皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜等坐鎮賣萌，以超實用的保溫瓶、便當盒提袋，甚至是療癒感滿分的翻轉抱枕與星星抱枕睡袋，都散發滿滿萌力。不用辛苦集點，只要單筆消費388元就能直接加價購，最低59元就能把可可愛愛的寶可夢周邊帶回家。



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康是美 寶可夢百變生活計畫加價購

活動時間：2024/12/27-2025/1/16

活動辦法：於康是美門市以及eShop網購，單筆消費滿388元，即可享399元至1,199元不等的加購金額，加購「寶可夢 百變生活計畫」系列商品。（商品以實體販售為主，數量有限，售完為止）



加購價商品：

2024/12/27-2025/1/16

矽膠套保溫瓶 加購價$499



便當盒提袋組 加購價 $499/個

翻轉抱枕 加購價：$399/個

帆布親子包

加購價：$599/組



15W三合一快充無線充電座

加購價 $1,199/個

星星抱枕睡袋

加購價 $999/個



康是美 寶可夢新春好運篇加價購

活動期間：2025/1/3-1/16

活動辦法：於康是美門市以及eShop網購，消費不限金額即可加購。（商品以實體販售為主，數量有限，售完為止）

加購價商品：

福氣摺疊袋

加購價 $99/個



六福紅包袋(6入)

加購價：$59/組

雙好運春聯組

建議售價：$299/組

加購價：$129/組