寶可夢訓練師買！康是美最新加價購推出「寶可夢百變生活計畫」，由最經典的寶可夢精靈皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜等坐鎮賣萌，以超實用的保溫瓶、便當盒提袋，甚至是療癒感滿分的翻轉抱枕與星星抱枕睡袋，都散發滿滿萌力。不用辛苦集點，只要單筆消費388元就能直接加價購，最低59元就能把可可愛愛的寶可夢周邊帶回家。
▲▼寶可夢加價購先衝康是美 / 康是美 提供、WalkerLand窩客島整理
康是美全新限定的「寶可夢百變生活計畫」，共有六款周邊，以居家實用和外出便利小物為主打，有冬天外出最需要的「矽膠套保溫瓶」，附有背帶、一蓋雙飲超便利。而耿鬼束口帆布袋和大容量保鮮碗一組的「便當盒提袋組」有密封設計就算裝湯也不怕。「帆布親子包」則是1＋1組合的文青可愛設計，無論是親子出遊、還是外出旅行當旅行小包都超適合。
▲▼寶可夢加價購有保溫瓶、便當袋組 / 康是美 提供、WalkerLand窩客島整理
居家部分則是推「翻轉抱枕」，一面是俏皮皮卡丘造型、一面的經典角色大集合，則可隨心情變換，成為療癒生活的必備單品。而「星星抱枕睡袋」兼具抱枕與睡袋功能，親膚保暖設計貼心實用。可同時支援多裝置的三合一快充無線充電座，由寶可夢守護你的手機、手錶和耳機，讓寶可夢迷在日常生活中隨時感受陪伴。
▲▼康是美寶可夢加價購居家療癒小物推翻轉抱枕和三合一充電座 / 康是美 提供、WalkerLand窩客島整理
隨著新年的腳步接近，康是美緊接推出「寶可夢新春好運篇」活動。1月3日至1月16日期間，以經典紅色為主題的節慶商品將全面登場，包括六福紅包袋、雙好運春聯組及福氣摺疊袋等實用又可愛的單品。特別是換上拜年服的皮卡丘與卡比獸，搭配精靈球與胖丁等經典角色設計，讓商品充滿年節氛圍。活動期間消費不限金額即可加購，每款商品都是訓練家們不可錯過的迎新選擇。
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▲▼康是美寶可夢新春加價購周邊 / 康是美 提供、WalkerLand窩客島整理
康是美 寶可夢百變生活計畫加價購
活動時間：2024/12/27-2025/1/16
活動辦法：於康是美門市以及eShop網購，單筆消費滿388元，即可享399元至1,199元不等的加購金額，加購「寶可夢 百變生活計畫」系列商品。（商品以實體販售為主，數量有限，售完為止）
加購價商品：
2024/12/27-2025/1/16
矽膠套保溫瓶 加購價$499
便當盒提袋組 加購價 $499/個
翻轉抱枕 加購價：$399/個
帆布親子包
加購價：$599/組
15W三合一快充無線充電座
加購價 $1,199/個
星星抱枕睡袋
加購價 $999/個
康是美 寶可夢新春好運篇加價購
活動期間：2025/1/3-1/16
活動辦法：於康是美門市以及eShop網購，消費不限金額即可加購。（商品以實體販售為主，數量有限，售完為止）
加購價商品：
福氣摺疊袋
加購價 $99/個
六福紅包袋(6入)
加購價：$59/組
雙好運春聯組
建議售價：$299/組
加購價：$129/組