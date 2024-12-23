吉伊卡哇寶寶攻佔全家了！日本爆夯IP吉伊卡哇強勢來襲，吉伊卡哇、小八貓和兔兔將於聖誕節當天正式進軍全家，推出獨家限定吉伊卡哇集點加價購，就連在日本超商大熱賣的吉伊卡哇杯麵，也引進全家販售，超多可愛吉伊卡哇寶寶們就等你來抱回家。



▲▼全家吉伊卡哇集點超過10款獨家周邊/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



全家Ｘ吉伊卡哇集點加價購

於12/25正式開賣的吉伊卡哇集點加價購，只要400點就可以換購15款吉伊卡哇限定周邊，更方便的是透過全家APP中的「兌點趣>兌點商城」中就可以快速加價購，超便利。首推三入一組的「吉伊卡哇造型磁鐵夾」，三個人氣角色的造型磁鐵夾讓你工作心情大好。文具部分還有「吉伊卡哇絨毛筆袋」有小八貓和吉伊卡哇兩款，讓人選擇障礙。▲▼全家吉伊卡哇集點有療癒文具筆筒、磁鐵/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝這次，全家Ｘ吉伊卡哇集點也準備超萌小餐具周邊，有外出方便攜帶的環保筷匙，附贈可可愛愛的收納袋超便利。吉伊卡哇、小八貓和兔兔大頭造型為主打的造型盤，更是可愛到整套全收。而「吉伊卡哇浮雕杯」也有三隻人氣角色手拿草莓的可愛模樣，萌出新高度。▲▼全家吉伊卡哇集點有餐具、餐盤組/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝說到周邊怎麼可以少了現在最流行的包包小吊飾，有手拿著草莓的小八貓款、吉伊卡哇款、兔兔款絨毛吊飾，只要379元就能入手。外出除了要有包吊飾之外，雨天則是有櫻花系列的「吉伊卡哇透明直傘」陪伴，為日常生活增添療癒感。▲▼全家吉伊卡哇集點推草莓絨毛娃娃、雨傘/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，全家「全+1社群電商」LINE團購限定上線，帶來滿滿吉伊卡哇周邊商品等你入手。粉絲必搶的「吉伊卡哇醬油風味杯麵」特價75元，不僅外包裝爆萌，連魚板都是超可愛的吉伊卡哇造型，讓人捨不得吃。將於12/30限量登場的「米樂繽紛爆米花(焦糖)」，鈔行可愛收納罐更是收藏控的夢幻逸品。快來全家，一起感受吉伊卡哇滿滿的療癒能量。推薦閱讀： 吉伊卡哇聯名新品！加碼送吉伊卡哇護照套，到CASETiFY搶買。 ▲▼全家吉伊卡哇杯麵/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：113/12/25-10:00~114/02/04

訂購方式：點選「全家會員APP」→兌點趣→兌點商城→ 點選「吉伊卡哇」

加價購商品：

吉伊卡哇造型磁鐵夾(三入一組)

加價購：400點+149元



吉伊卡哇餐具組

款式：白、粉

加價購：400點+199元



吉伊卡哇絨毛吊飾

款式：小八貓款、吉伊卡哇款、兔兔款

加價購：400點+379元



吉伊卡哇透明直傘

加價購：400點+299元



吉伊卡哇造型盤

款式：小八貓款、吉伊卡哇款、兔兔款

加價購：400點+249元



吉伊卡哇浮雕杯

款式：小八貓款、吉伊卡哇款、兔兔款

加價購：400點+249元



吉伊卡哇絨毛筆袋

款式：小八貓款、吉伊卡哇款

加價購：400點+449元



吉伊卡哇醬油風味杯麵

售價：99元、特價75元



Ocean Bomb吉伊卡哇氣泡水

口味：蜜桃/柚子風味)

售價：39元

優惠資訊：即日起至114/1/31前，單瓶特價33元，任選3瓶89元



米樂繽紛爆米花(焦糖)12/30上市

售價：285元、特價168元



吉伊可愛粉嫩地墊-黃款 (1/6上市)

售價：149元、特價119元

款式：兔兔款