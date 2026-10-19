160元兩隻螃蟹粥超便宜！粥大福「極鮮雙蟹粥」吃得到蟹膏，2個隱藏升級吃法推薦

編輯 鄭雅之 表示：去年大爆紅的雙蟹粥又回來了！數量有限、要趁早吃起來～

秋風吹起正是品嚐螃蟹的好時節，知名連鎖品牌粥大福今年再次推出爆紅款「極鮮雙蟹粥」。這道季節美味選用香氣十足的台農71號益全香米，搭配品牌引以為傲的雞湯底慢火熬煮，每碗只要160元的超甜親民價格。從10月20日起於全台門市同步開賣，讓各位饕客在日常生活中就能無負擔享受滿滿的海鮮精華。



▲粥大福人氣季節限定「極鮮雙蟹粥」於10月20日全台門市限量開賣，是高CP值的秋季必吃海鮮料理。(攝影：鄭雅之)

▲粥大福「極鮮雙蟹粥」每碗放入兩隻螃蟹只要160元，全台門市開賣吸引螃蟹控搶吃。(攝影：鄭雅之)





超浮誇雙蟹粥強勢回歸

實地品嚐這碗「極鮮雙蟹粥」，最吸睛的就是直接放入兩隻帶有蟹膏的螃蟹，再加上新鮮蛤蜊與溫潤的雞湯一同燉煮。隨著熱氣徐徐升起，蟹膏與海鮮精華完全融入濃稠的粥底之中。入口先感受到雞湯的香醇順口，隨後被蟹膏與蛤蜊的鮮甜甘美包覆，豐富的味覺層次令人驚艷，無疑是秋日裡最療癒的暖胃首選。



▲「極鮮雙蟹粥」豪邁放入雙蟹，搭配鮮甜蛤蜊與濃郁蟹膏熬煮，帶來層次豐富的秋蟹美味美食。(攝影：鄭雅之)





饕客私房雙重解鎖吃法

吃螃蟹最看重鮮美口感與儀式感，這道粥品貼心提供兩種不同的絕佳吃法。建議可以直接拿起螃蟹剝開大口咬下，品嚐彈牙細緻的蟹肉原本風味。或者可以將蟹肉細心拆出後拌入熱騰騰的粥底，讓米粒吸飽蟹汁與海鮮精華。只要百元出頭就能同時解鎖兩種享受，不管是視覺還是味覺都獲得極大滿足。



▲「極鮮雙蟹粥」嚴選帶膏螃蟹現點現煮，輕易能剝出飽滿蟹肉與香醇蟹膏，滿足饕客解饞心願。(攝影：鄭雅之)





親民銅板價限量搶購

想要享用高檔海鮮風味不需專程跑高檔餐廳，粥大福以極高性價比的銅板價格，讓美味直接走進大家的日常生活中。「極鮮雙蟹粥」從10月20日起於全台門市限量販售，考慮到往年熱銷數萬碗的超高人氣，餐點皆為數量有限售完為止。身為海鮮控與粥品愛好者，絕對要抓緊時間前往門市品嚐這波秋季限定的好滋味。



▲粥大福全台門市限定推出秋蟹季盛宴，集結「極鮮雙蟹粥」與多款海鮮粥品，成為台北美食暖胃首選。(攝影：鄭雅之)

▲粥大福門市內提供老油條與多款香菜蔥花等配料無限取用，讓海鮮粥風味更加升級。(攝影：鄭雅之)

粥大福 極鮮雙蟹粥 販售資訊

開賣日期：2026年10月20日開始販售

販售地點：粥大福全台門市

餐點售價：每碗160元

注意事項：數量有限售完為止





又到了吃秋蟹的季節，最新螃蟹新品、優惠這樣吃

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