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吉伊卡哇聯名新品！加碼送吉伊卡哇護照套，到CASETiFY搶買。

吉伊卡哇 CASETiFY 聯名 AI推薦閱讀 more
2024-12-22 14:29:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：CASETiFY
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編輯 鄭雅之

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吉伊卡哇鐵粉荷包又要破洞了！CASETiFY重磅和人氣療癒IP「吉伊卡哇」聯手，以角色冒險旅程為主題推出全新限定系列，巧妙結合飛機窗、護照印章等元素，讓吉伊卡哇、小八貓及兔兔陪伴粉絲創造每段珍貴的旅途記憶。將於12/27晚間18時起在CASETiFY官網搶先開賣，隔日於品牌概念店正式上架。不僅是可愛控的收藏首選，更是兼具實用與療癒的日常旅行好物。

▲▼吉伊卡哇新聯名推CASETiFY手機殼、保護殼等周邊/ CASETiFY 提供、WalkerLand窩客島整理



這次聯名系列融合吉伊卡哇角色冒險與探索精神，推出多款設計亮點的手機殼與配件。「飛機窗手機殼」呈現吉伊卡哇悠閒欣賞窗外景色的樣子，「旅行印章手機殼」結合角色與護照印章圖樣充滿創意，而「護照手機殼」以皮革紋理搭配金色圖案，質感滿分。系列中還包含AirPods保護殼、Apple Watch錶帶與MacBook保護殼等電子配件，更推出3D立體「吉伊卡哇手機吊飾」，讓小可愛們隨時陪伴粉絲日常。

▲▼CASETiFY吉伊卡哇聯名於12/27在官網搶先賣/ CASETiFY 提供、WalkerLand窩客島整理


CASETiFY為粉絲特別推出三款門市限定款，設計靈感來自角色佩戴太陽眼鏡出遊的俏皮模樣，極具收藏價值。活動期間於品牌概念店購買吉伊卡哇系列手機殼搭配手機吊飾，即可用660元加購限量質感禮盒與行李吊牌，禮盒外觀印有墨鏡版角色，內部則結合生動的旅遊印章設計。此外，凡購買三件聯名系列配件，更可獲得限量「吉伊卡哇護照套」，數量有限，送完為止。

推薦閱讀：

▲▼CASETiFY吉伊卡哇聯名推三款門市限定/ CASETiFY 提供、WalkerLand窩客島整理



CASETiFY吉伊卡哇聯名
搶先開賣：12/27 當天18時起於CASETiFY台灣官網
門市發售：12/28起於CASETiFY STUDiO品牌概念店
優惠活動：
1、購買三件聯名系列商品，可獲限量「吉伊卡哇護照套」。
2、門市購買手機殼搭配吊飾，可660元加購限量禮盒與行李吊牌。

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#吉伊卡哇
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