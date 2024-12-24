台北人搭捷運也被萌到！台北捷運聯名款買不完，延續先前三麗鷗聯名系列，將最萌教主HELLO KITTY變身成站長模樣，並於12/25聖誕節當天開賣立體造型HELLO KITTY站長悠遊卡，消息一出許多KITTY鐵粉都手刀準備好、鬧鐘設定好衝去現場搶買。此外，近日也推出全新反應過激的貓聯名商品，包括玻璃杯、車票夾等實用小物，同樣是貓系列聯名讓貓奴通通都買單。



▲HELLO KITTY北捷站長悠遊卡 / 台北捷運 提供、WalkerLand窩客島整理



化身北捷站長的HELLO KITTY，為歲末帶來壓軸好禮，將在12/25推出巨萌「北捷HELLO KITTY站長」公仔悠遊卡，僅在忠孝復興店及南京復興店捷運商品館中販售，限量只有6,000個，售價為590元，每人每次限購4個，想要入手的KITTY鐵粉一定要準時到現場搶買。此外，現場還有彩繪列車組、馬克杯及保溫瓶等超過85款三麗鷗聯名周邊，和超萌打卡牆等你來合影。



▲HELLO KITTY北捷站長悠遊卡售價590元，每人限購四隻 / 台北捷運 提供、WalkerLand窩客島整理

台北捷運 反應過激的貓周邊販售

活動時間：12月21日至明(114)年4月30日止

商品：T-shirt、玻璃杯、帆布袋及車票夾等數十項。

優惠：慶祝聯名商品開賣，凡購買本次聯名商品，不限消費金額，贈送聖誕節限定貼紙1張，數量有限贈完為止。

主題商品館地點：台北捷運商品館中山店(中山地下街靠近R8出口)，有聯名限定拍貼機及姓名貼機。



台北捷運 反應過激的貓主題彩繪列車

行駛路線：淡水信義線往返

下載「台北捷運Go」App，透過列車動態資訊。



台北捷運北捷HELLO KITTY站長悠遊卡

售價：590元

開賣時間：12月25日中午12時30分

販售通路：捷運商品館忠孝復興店及南京復興店開賣。

注意事項：限量6,000個，每人每次限購4個。