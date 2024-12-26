壽星優惠免費吃就是開心！從日本紅到台灣的日系甜點gelato pique café，近日默默推出超佛心壽星免費吃優惠券，只要加入會員在生日當月送一張「原味可麗餅」免費兌換券，在生日月用最經典的原味可麗餅替甜點控慶生。此外，也推出超萌聖誕造型可麗餅系列，有草莓聖誕老公公和小熊造型，可可愛愛的模樣讓人捨不得吃。



▲gelato pique café壽星可麗餅免費吃/ gelato pique café 提供、WalkerLand窩客島整理



只要在Ocard中搜尋gelato pique café，並加入會員，就先送一張新會員禮「90元飲品兌換券」，若是當月壽星的則是加碼送「130元可麗餅兌換券」，等於現在加會員可以同時免費兌換飲料和可麗餅，整套下午茶組一次收下。無需任何低消即可直接兌換，也能補差價升級為喜愛的口味，根本是佛心來的。



▲日本人氣可麗餅壽星優惠券免費吃可麗餅/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

gelato pique café冬季新口味可麗餅

此外，近日也推出冬季限定「聖誕小熊可麗餅」和「聖誕老公公可麗餅」，前者是以濃郁巧克力冰淇淋和巧克力戚風蛋糕為主；後者則是用新鮮草莓、奶油、戚風蛋糕和卡士達牛奶冰淇淋堆疊而成可愛造型，猶如戴著紅帽子、留著小鬍子的模樣，讓人先拍照發IG限動。推薦閱讀： 日本必吃Butter Butler！一天賣出一萬五千個費南雪再次來台快閃。 ▲▼gelato pique café冬季新口味草莓可麗餅、小熊巧克力可麗餅/ gelato pique café 提供、WalkerLand窩客島整理

品項：聖誕小熊可麗餅、聖誕老公公可麗餅 販售期間：即日起～12月31日

販售門市：僅林口三井Outlet店、台北A8店販售 注意事項：因今年草莓季後延影響，聖誕老公公可麗餅會依當日進貨狀況販售，敬請見諒。



gelato pique café壽星優惠券

優惠辦法：至Ocard搜尋Gelato Pique Cafe，並加入會員，新會員可獲得「90元飲料兌換券」乙張；當月壽星則加碼送「130元可麗餅兌換券」乙張。