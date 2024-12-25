日本甜點控搶先做筆記！Butter Butler這個來自日本的超人氣甜點品牌，即將於2025年1月3日再度登台，為甜點控帶來期待已久的濃郁奶油甜點。這次品牌選擇在新光三越台北信義新天地A11一樓設立快閃櫃位，搶攻甜點控必吃清單。



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▲「奶油費南雪」以嚴選歐洲發酵奶油和法國蓋朗德鹽製作而成 / Butter Butler提供、WalkerLand窩客島整理



Butter Butler曾榮獲「JR東日本伴手禮大賞」首屆綜合伴手禮獎冠軍，還曾創下單日熱賣一萬五千個費南雪的驚人紀錄。而這一次Butter Butler品牌的兩大經典商品「奶油費南雪」與「奶油小圓酥餅」將為台灣甜點控們帶來更豐富的選擇與體驗。



這兩款甜點表面上看似簡單，但實際上一口咬下卻能感受到層次豐富的奶香與口感，讓人一試便無法忘懷。品牌方還透露，為迎接即將到來的蛇年新春，特別研議推出台灣市場限定的迎春節商品，為節日增添更多的甜蜜氛圍。



▲「奶油小圓酥餅」則以法國發酵奶油為基底，透過精準的鹹甜平衡，打造鬆脆的特殊口感 / Butter Butler提供、WalkerLand窩客島整理

Butter Butler的成功秘訣在於對奶油這一基礎原料的深刻挖掘與創新運用。奶油通常在甜點製作中被視為輔助角色，而「Butter Butler」卻讓奶油成為甜點的靈魂主角，重新定義了奶油甜點的高度。不僅在風味上追求極致，品牌還注重視覺與體驗的結合。其包裝設計以「管家」為核心概念，展現出細膩且貼心的品牌精神，宛如為主人準備一場精緻下午茶，傳達著品牌深厚的文化內涵。▲Butter Butler的成功秘訣在於對奶油這一基礎原料的深刻挖掘與創新運用 / Butter Butler提供、WalkerLand窩客島整理此次活動中的主打商品「奶油費南雪」以嚴選歐洲發酵奶油和法國蓋朗德鹽製作而成，外層浸漬楓糖漿後烘焙至金黃酥脆，內部則保持濕潤柔軟，搭配濃郁的奶油香氣與楓糖甜香，每一口都帶來極致的享受。「奶油小圓酥餅」則以法國發酵奶油為基底，透過精準的鹹甜平衡，打造鬆脆的特殊口感。不僅可作為搭配咖啡或茶的完美甜點，也能壓碎拌入優格，展現截然不同的層次風味。這兩款商品不僅深受甜點愛好者的青睞，甚至在男性客群中也意外獲得極高人氣，充分展現了品牌的廣泛吸引力。▲其包裝設計以「管家」為核心概念，展現出細膩且貼心的品牌精神，宛如為主人準備一場精緻下午茶 / Butter Butler提供、WalkerLand窩客島整理

Butter Butler 新光快閃

時間：2025年1月3日開始

地點：新光三越台北信義新天地A11一樓靠香緹廣場入口處

招牌商品：

奶油費南雪：以歐洲發酵奶油、法國蓋朗德鹽與楓糖漿製成，外酥內軟，奶香濃郁。

奶油小圓酥餅：使用法國發酵奶油，結合鹹甜平衡，口感鬆脆且層次豐富。