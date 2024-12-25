以職人手工與頂級食材著稱的法絨法式手工甜點品牌 Velvet Patisserie，再度掀起年節送禮熱潮。法絨不僅深受國際品牌如愛馬仕 Hermès 和香奈兒 Chanel 的青睞，更是藝人 Energy 成員張書偉指定的唯一喜餅品牌。其融合台灣與法國美味的細緻糕點，搭配時尚優雅的禮盒設計，早已成為每年新年的熱門話題。今年法絨以「許願池 make a wish」為主題推出全新年節限定禮盒，以現代幾何錯視設計結合錢幣小卡，傳達新年許願的美好寓意，瞬間吸引消費者目光。



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▲2025春節創意甜點！法絨甜點攜手精品咖啡推出七款限定創意甜點迎新春 / 法絨提供、WalkerLand窩客島整理



糕點部分更是亮點十足，法絨嚴選來自全球的頂級食材，結合法式美學，創作出七款獨特新年限定風味，包括草莓粉霞費南雪、雲朵柳橙費南雪、雪花胡桃脆脆、黑巧荔枝烏龍酥餅、焦糖可可榛果夾心、帕瑪森起司紅椒餅乾以及黑糖肉桂夏威夷酥餅。這些糕點不僅展現職人級的烘焙技術，更將創意與味覺巧妙結合，令人驚豔。例如，草莓粉霞費南雪以法國草莓果泥和日本草莓香甜酒為基底，加入自製糖漬台灣草莓，營造如夕陽雲霞般的夢幻風味。▲法絨嚴選來自全球的頂級食材，結合法式美學，創作出七款獨特新年限定風味 / 法絨提供、WalkerLand窩客島整理另一款推薦的雲朵柳橙費南雪則是選用日本糖漬橙絲、台灣在地柳橙汁及法國橙皮酒，帶來濃郁而清新的柳橙香氣。至於核桃控不可錯過的雪花胡桃脆脆，則用輕盈的糖霜包裹核桃，入口即是甜而不膩的脆爽口感。更特別的是，法絨此次與精品咖啡品牌 SPACE 合作，於部分禮盒內搭配來自巴布亞紐幾內亞的魅嵐 AA 精品咖啡濾掛包，為新年禮盒增添更多精緻選項。▲於部分禮盒內搭配來自巴布亞紐幾內亞的魅嵐 AA 精品咖啡濾掛包，為新年禮盒增添更多精緻選項 / 法絨提供、WalkerLand窩客島整理即日起至2025年1月10日，消費者可享早鳥優惠價購入法絨新年禮盒。凡購買「許願池新年禮盒」12入，即贈經典香檳粉紅包袋一組，滿 1,500 元加送同款概念鑰匙圈。法絨還提供企業訂購優惠，滿 3,000 元即享免運，訂購大宗禮盒更有82折起的驚喜折扣。每年限量推出的新鮮手工甜點，既能滿足挑剔的味蕾，又能體現送禮者的細膩心思，成為迎接新年的最佳選擇。▲法絨「許願池新年禮盒」搶先看 / 法絨提供、WalkerLand窩客島整理

法絨「許願池新年禮盒」12入 職人蛋糕款

早鳥預購價：NT $853 (售價：NT $898)

內容物：草莓粉霞費南雪 2入+雲朵柳橙費南雪 2入+雪花胡桃脆脆 1入+焦糖可可榛果夾心 1入+黑巧荔枝烏龍酥餅 3入+黑糖肉桂夏威夷酥餅 3入

法絨「許願池新年禮盒」12入 法式酥餅款

早鳥預購價：NT $835 (售價：NT $898)

內容物：雪花胡桃脆脆 2入+焦糖可可榛果夾心 2入+黑巧荔枝烏龍酥餅 3入+黑糖肉桂夏威夷酥餅 3入+帕瑪森起司紅椒餅乾 2入



法絨「許願池新年禮盒」12入 精品咖啡款

早鳥預購價：NT $835 (售價：NT $898)

內容物：雪花胡桃脆脆 2入+焦糖可可榛果夾心 2入+黑巧荔枝烏龍酥餅 2入+黑糖肉桂夏威夷酥餅 2入+帕瑪森起司紅椒餅乾 2入+【SPACE聯名限定】魅嵐AA精品咖啡濾掛包 2入



官方網站 https://www.velvet.com.tw/pages/2025new-year-gift-box

