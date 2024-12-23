歲末將至，年節氣氛漸濃，2025年的新春正悄然靠近。噶瑪蘭威士忌以「百花綻放」為設計主題，象徵繁榮富貴與幸福美好，隆重推出年度禮盒，融合經典酒款與藝術設計，為迎接佳節增添濃厚喜慶氛圍。此次推出的禮盒內含三款經典佳釀：「噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌」售價NT$1,700、「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」售價NT$2,500，以及「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」售價NT$3,700。每款禮盒均附贈噶瑪蘭品酩聞香杯，無論是年末聚會還是新春送禮，皆為展現尊貴與歡愉的不二之選。



▲結合藝術與經典！噶瑪蘭威士忌打造2025最暖心年節禮盒 / 噶瑪蘭威士忌提供、WalkerLand窩客島整理



噶瑪蘭這次年度禮盒在設計上別具巧思，融入氣派金、喜氣紅與高雅藍三大主色調，搭配台灣特有的自然元素，將花卉與在地文化完美結合。牡丹象徵繁榮富貴，桃花代表幸福美滿，而梅花則傳遞堅韌高雅的精神。此外，台灣藍鵲、櫻花鉤吻鮭與寬尾鳳蝶等本土生態意象也點綴其中，象徵新年的振翅高飛與嶄新篇章。這份充滿在地情懷的設計，不僅體現台灣自然美學，更賦予送禮深刻的文化意涵。



▲結合藝術與經典！噶瑪蘭威士忌打造2025最暖心年節禮盒 / 噶瑪蘭威士忌提供、WalkerLand窩客島整理

為呼應節慶的祥瑞氣息，設計中特別融入了流動的祥雲與山水紋理，象徵財富與穩健進步，將傳統文化元素注入現代藝術表達之中。每一處細節都訴說著祝福與期望，使禮盒不僅僅是送禮佳品，更是一件值得珍藏的藝術品。噶瑪蘭威士忌此次年度禮盒即日起在全台販售，包括噶瑪蘭展售中心、酒堡門市、威士忌酒吧以及指定菸酒專賣店、量販店與超商等通路均可購得。無論是送禮親朋好友，或是提升年節聚會的品味，此禮盒皆能以經典與美感俘獲人心，成為佳節歡慶中的亮點。▲結合藝術與經典！噶瑪蘭威士忌打造2025最暖心年節禮盒 / 噶瑪蘭威士忌提供、WalkerLand窩客島整理



噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌

售價：NT$1,700

內附：噶瑪蘭品酩聞香杯



噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌

售價：NT$2,500

內附：噶瑪蘭品酩聞香杯



經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

售價：NT$3,700

內附：噶瑪蘭品酩聞香杯