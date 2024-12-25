超夢幻東京金魚藝術展就在信義區！將傳統日本賞金魚文化，結合現代燈光、聲音和香氣等多重感官體驗，在東京成為海內外人氣展覽，吸引超過 1,200 萬人次參觀。如今絕美的金魚藝術展Art Aquarium®，首度登入台北信義區，在ATT 4 FUN 7 樓正式開展，預計將展至明年5月底，讓大家不用飛到東京，也能欣賞到如夢似幻的視覺饗宴。



▲▼金魚藝術展台北信義區ATT開展 / 金魚藝術展 提供、WalkerLand窩客島整理



金魚藝術展 Art Aquarium® in Taipei活動資訊

展覽日期：2024/12/23~2025/5/31

展覽地點：台北市信義區松壽路12號7樓，ATT 4 FUN信義店



金魚藝術展 Art Aquarium® in Taipei票價

一般票：$350 （現場購票$380）

學生票：$320 （現場購票$350）※須帶學生證

兒童票（4歲（含）以下）：$200

博愛票（年滿65歲以上、孕婦、身心障礙者）：＄200