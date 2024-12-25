超夢幻東京金魚藝術展就在信義區！將傳統日本賞金魚文化，結合現代燈光、聲音和香氣等多重感官體驗，在東京成為海內外人氣展覽，吸引超過 1,200 萬人次參觀。如今絕美的金魚藝術展Art Aquarium®，首度登入台北信義區，在ATT 4 FUN 7 樓正式開展，預計將展至明年5月底，讓大家不用飛到東京，也能欣賞到如夢似幻的視覺饗宴。
▲▼金魚藝術展台北信義區ATT開展 / 金魚藝術展 提供、WalkerLand窩客島整理
作為東京世界級展覽的「金魚藝術展Art Aquarium®」，台北展的最大亮點之一是以日本夏日花卉「蓮」為主題的代表作 Rotasrium，配合環繞式作品群營造夢幻氛圍。展館內多個主題展區亦令人期待，包括結合燈光與動態投影的「金魚之舞」，在燈光變化中，金魚宛如舞者般翩翩起舞。
▲▼金魚藝術展台北信義區ATT開展 / 金魚藝術展 提供、WalkerLand窩客島整理
「花金魚共生」展現金魚與花藝的自然共存之美；以及利用鏡面與燈光創造奇幻多維空間的「幻境迷宮」。每個展區皆以燈光、音樂與香氣營造獨特體驗，讓觀眾沉浸於金魚與藝術的美妙世界中，拍出各種美照發IG限動。
▲▼金魚藝術展台北信義區ATT開展 / 金魚藝術展 提供、WalkerLand窩客島整理
為確保展覽品質，Art Aquarium® 台北展邀請多位台灣專家合作。台灣養殖界權威李柏蒼副教授指出，展覽融合科學養殖技術與藝術設計，展現金魚的優雅之美；觀賞魚產業顧問王茂麟則強調結合新媒體藝術與高效飼養管理，創造全新視覺與情感體驗。此外，邱新育院長帶領團隊關注金魚福祉，並透過展覽推廣水族生物健康理念。這場結合科技、藝術與文化的展覽，成為台北冬季必看的文化盛事，將賞金魚文化推向全新高度。
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▲▼金魚藝術展台北信義區ATT開展 / 金魚藝術展 提供、WalkerLand窩客島整理
金魚藝術展 Art Aquarium® in Taipei活動資訊
展覽日期：2024/12/23~2025/5/31
展覽地點：台北市信義區松壽路12號7樓，ATT 4 FUN信義店
金魚藝術展 Art Aquarium® in Taipei票價
一般票：$350 （現場購票$380）
學生票：$320 （現場購票$350）※須帶學生證
兒童票（4歲（含）以下）：$200
博愛票（年滿65歲以上、孕婦、身心障礙者）：＄200