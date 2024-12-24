華山聖誕節、跨年必逛展覽再加一！許多人的童年偶像「小魔女DoReMi」這次強勢回歸，在華山舉辦「小魔女DoReMi 25週年特展」，兩層樓的展場加商售區，帶粉絲們回顧小魔女DoReMi的角色、場景，還有多款少女心限定周邊小物。不只是小魔女，可愛療癒的「魔女莉卡」更是粉絲必買、必拍，窩客島這次帶你搶先逛。



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▲▼小魔女DoReMi 25週年展 華山快閃必逛亮點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



小魔女DoReMi 25週年展 活動資訊

在本次「小魔女DoReMi 25週年特展」中，除了能重現經典的「魔幻舞台」場景絕對是粉絲必拍，還有小道具能變身成各個小魔女角色，放大版「魔女莉卡」以及等身比例的「小花」公仔打卡點，通通都必須踩點。此外特展中的大量鏡面設置也是一大亮點，讓粉絲和閨蜜們一起打卡自拍超方便。▲▼華山小魔女DoReMi 25週年展 特展打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在周邊小物的部分，除了必買必搶波龍抱枕、變身器抱枕，還有小魔女角色們的立牌、吊飾之外，更特別引進多款實用小物，包含雨傘、造型明信片、帆布袋、收納包、行李束帶等小物，也因應農曆過年推出超應景「俏麗可愛」紅包袋，讓粉絲們在生活周邊都能增添小巧思。▲▼華山小魔女DoReMi 25週年展 必買小魔女周邊商品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝另外，呆萌系「魔女莉卡」的周邊小物也充滿巧思，除了柔軟療癒的「魔女莉卡抱枕」之外，還有造型還原度超高的「魔女莉卡布丁杯」，以及實用系「魔女莉卡拖鞋」、「魔女莉卡提袋」絨毛質感可愛度大加分。此外，展場中還設有拍貼機、姓名貼機，以及變身器造型的大抽獎機，讓粉絲們通通都能買。▲▼華山小魔女DoReMi 25週年展 魔女莉卡必買周邊推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

展覽日期：2024/12/25-2025/04/06

展覽時間：10:00-18:00，每日9:45開放現場購票，10:00開放入場，17:30截止售票及入場。

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B





小魔女DoReMi 25週年展 票價資訊

早鳥票：320元（2024/12/24止）

全票：380元（2024/12/25起）

優待票：220元